A Riccione torna “Musikfest Adriatica”, musica senza confini in piazzale San Martino

Venerdì 11 settembre la 24esima edizione della rassegna organizzata da Music & Friends: 150 musicisti da Austria e Svizzera si esibiranno in un viaggio tra folklore, marce, colonne sonore e musica pop

Sarà una serata all’insegna della musica e dell’incontro tra culture e tradizioni bandistiche quella che venerdì 11 settembre porterà in piazzale San Martino la ventiquattresima edizione di “Musikfest Adriatica”. Organizzato dall’associazione Music & Friends, l’appuntamento vedrà protagonisti a Riccione 150 musicisti provenienti dall’Austria e dalla Svizzera, con un repertorio capace di spaziare dal folklore alle sonorità contemporanee.

Giunta alla ventiquattresima edizione, “Musikfest Adriatica” rappresenta ormai un appuntamento consolidato dedicato allo scambio culturale attraverso la musica bandistica, con formazioni provenienti da diversi Paesi europei accomunate dalla passione per la musica e dal desiderio di condividere con il pubblico le proprie tradizioni artistiche.

I protagonisti e il programma della serata

Dalle 20:30 alle 23:00 circa, piazzale San Martino si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto dove si alterneranno la banda giovanile Jugendkapelle Staatz, proveniente dalla Bassa Austria e diretta dal maestro Bernadette Kerbl, la società musicale Müswangen, dal canton Lucerna in Svizzera, diretta dal maestro Pius Flury, e la banda giovanile Jugendkapelle Hartberg, dalla Stiria in Austria, diretta dal maestro Herbert Monsberger.

Il programma della serata proporrà un repertorio particolarmente ricco e variegato, pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età: dalle tradizionali marce bandistiche alle composizioni originali per grandi formazioni, passando per polke, celebri colonne sonore cinematografiche e brani di musica pop ed evergreen reinterpretati attraverso arrangiamenti originali studiati appositamente per le bande musicali.

La manifestazione, a ingresso libero, proseguirà sabato 12 settembre con un secondo appuntamento fuori città: alle 11:30 le tre formazioni saranno protagoniste di una sfilata musicale nel centro storico della Repubblica di San Marino, portando anche sul Titano lo spirito di amicizia e condivisione che caratterizza da sempre l’iniziativa.

L’associazione Music & Friends promuove da oltre ventiquattro anni incontri internazionali tra bande musicali provenienti da numerosi Paesi, creando occasioni di conoscenza reciproca attraverso il linguaggio universale della musica. Ogni edizione di “Musikfest Adriatica” diventa così un momento di dialogo tra tradizioni diverse, capace di avvicinare culture musicali anche lontane in un clima di amicizia, ospitalità e partecipazione.



