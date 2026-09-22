Seminano lo scompiglio durante la Fiera di Pugliano, poi aggrediscono i Carabinieri: arrestati

Nei guai due giovani già noti alle forze dell'ordine

Un 22enne e un 25enne, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai Carabinieri di San Leo, per le ipotesi di reato di resistenza e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale. I fatti sono avvenuti lunedì sera (21 settembre) durante la storica fiera di Pugliano: secondo quanto ricostruito dal personale dell'Arma, intervenuto sul posto, i due giovani, in stato di alterazione psicofisica, avrebbero iniziato a importunare le persone presenti. All'arrivo dei Carabinieri, i due ventenni avrebbero reagito alla loro presenza con calci e pugni, per sottrarsi alle procedure di identificazione. Nella concitazione è stato ferito uno degli operatori dell'Arma, costretti poi a immobilizzare i due giovani, che avevano dato in escandescenze, ed arrestarli, facendo sì che potesse tornare la tranquillità e potesse essere garantito il regolare svolgimento della fiera.