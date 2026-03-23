A Riccione un salotto Regency per scoprire Jane Austen

Sabato 28 marzo il Club Sofà and Carpet propone letture, biblioterapia e tè inglese per entrare nell’universo della celebre scrittrice

Proseguono gli appuntamenti di “Incontra Jane”, l’iniziativa ideata e curata dal Club Sofà and Carpet di Jane Austen che porta a Riccione le atmosfere dell’Inghilterra vissuta dalla celebre romanziera a cavallo tra Sette e Ottocento, ricreando negli spazi della biblioteca un salotto Regency dallo spirito contemporaneo. Un’occasione per lettori e curiosi di entrare nell’universo dell’autrice di capolavori immortali come “Orgoglio e pregiudizio”.

Sabato 28 marzo, dalle 15 alle 18:30, il pomeriggio prenderà il via con l’incontro tematico dal titolo “Jane legge”. Insieme a Giulio Iovine, il pubblico esplorerà l’universo letterario di Jane Austen, approfondendo la conoscenza delle scrittrici e degli scrittori che hanno influenzato la sua epoca. Il focus si concentrerà in particolare sulle “moraliste”, figure centrali del panorama narrativo del tempo come Jane West, Frances Sheridan e Maria Edgeworth.

Tra le novità più attese dell’appuntamento del 28 marzo spicca la sezione “Jane ispira”, con un approfondimento dedicato al legame tra la scrittrice e la biblioterapia. Curato da Marco Dalla Valle di “Biblioterapia Italiana”, l'intervento nasce dall’esperienza di progetti di successo in cui gli scritti della Austen hanno dimostrato un potenziale straordinario nel generare riflessioni sempre attuali. Nei romanzi di Jane Austen si riconoscono autentici momenti di crescita che attingono alla vita reale, descritta con il suo inconfondibile piglio ironico e disincantato. A Riccione, insieme a Marco Dalla Valle, l’universo austeniano sarà esplorato come uno strumento attivo di introspezione: grazie alla precisione con cui l’autrice delinea dinamiche sociali e moti dell’anima, il lettore smette di essere spettatore passivo per confrontarsi direttamente con il proprio quotidiano. I personaggi della Austen si trasformano così in “compagni di viaggio” che invitano a osservare se stessi con occhi nuovi, trasformando la lettura in un’occasione di benessere e consapevolezza.

Lo sguardo più leggero e conviviale dell’incontro, “Jane sorseggia”, sarà invece dedicato al rito del tè inglese, con una degustazione in stile curata da Carlotta Mariani del blog “Five o’clock”, e un approfondimento sulle abitudini conviviali degli autori dell’epoca.

Infine, per la sezione “Jane consiglia”, Alessia Amati, conosciuta sul web e sui social come “Letture in salotto”, proporrà una selezione di titoli per conoscere meglio l’autrice inglese e l’atmosfera Regency.

Il ciclo di appuntamenti “Incontra Jane” nasce per creare momenti di aggregazione tra lettrici e lettori, aprendo la porta anche a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a un’autrice che continua a parlare con sorprendente attualità. Gli incontri saranno inoltre l’occasione per conoscere da vicino le attività associative del Club Sofà and Carpet di Jane Austen.

Il ciclo di incontri terminerà con l’ultimo appuntamento in programma il 9 maggio.



