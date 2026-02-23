A Rimini al via i percorsi di sostegno per caregiver e famiglie fragili

I progetti promossi dal Comune di Rimini e da AUSL della Romagna offrono formazione, supporto psicologico e informazioni sui servizi territoriali

Prosegue l'attività dei Nodi Territoriali di Salute di Rimini con il lancio di due percorsi informativi e formativi rivolti ai caregivers e a quanti affiancano familiari o amici con condizioni di salute che richiedono supporto continuativo. I percorsi, promossi nell'ambito del programma NoTe/S – Nodi Territoriali di Salute, avviato dal Comune di Rimini in collaborazione con AUSL della Romagna, si svolgeranno in parallelo presso il Nodo Territoriale di Salute Marecchiese (via Perticara, 11) e il Nodo Territoriale di Salute Sud Monte (via Bidente, 1/P).

I due cicli di incontri nascono da un confronto diretto con le associazioni e gli enti del territorio, durante il quale sono emersi bisogni concreti, domande e criticità legate al ruolo di cura. A partire da questo dialogo, gli operatori dei due Nodi hanno costruito un programma articolato, pensato per rispondere in modo mirato alle esigenze di chi quotidianamente si prende cura di altri, offrendo spazi di informazione, confronto e supporto.

Gli incontri coinvolgeranno professionisti di diverse discipline. Gli Infermieri di Famiglia e Comunità e gli Operatori Socio-Sanitari illustreranno le buone pratiche per la gestione della salute quotidiana a domicilio. Gli assistenti sociali presenteranno i servizi disponibili sul territorio e le modalità di accesso. Lo psicologo di comunità accompagnerà i partecipanti nella gestione delle emozioni e dello stress, con incontri dedicati al sostegno psicologico di gruppo. Il Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica fornirà indicazioni sulle corrette pratiche alimentari e sull'attività motoria. Completeranno il programma gli interventi delle associazioni del territorio, che attraverso i propri servizi possono contribuire ad alleggerire il carico di cura delle famiglie.

Il calendario è strutturato in modo da garantire la massima accessibilità: i due cicli si svolgono in giornate e orari differenti, così da offrire ai partecipanti la possibilità di scegliere il percorso più compatibile con i propri impegni e più vicino alla propria zona di residenza.

Al Nodo Marecchiese gli appuntamenti del ciclo "Sostenere chi sostiene" sono fissati il venerdì mattina, a partire dal 27 febbraio, con incontri cadenzati fino al 26 giugno. Dal 10 aprile, ogni secondo venerdì del mese sarà inoltre attivo un gruppo di sostegno psicologico condotto dalla psicologa di comunità.

Al Nodo Sud Monte il ciclo "Una rete per chi assiste – Quando la cura diventa comunità" prende avvio lunedì 2 marzo con una giornata di presentazione e raccolta dei bisogni, cui seguiranno appuntamenti bisettimanali fino all'11 maggio, sempre nel pomeriggio.

Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza.