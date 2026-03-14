Schianto fatale sulla Marecchiese: scompare Roberto Lunadei, una vita per i motori

Dal sogno del Motomondiale al tragico schianto a 42 anni

Il mondo dei motori piange Roberto Lunadei, riminese di 42 anni, morto nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 13 marzo in un tragico incidente stradale sulla Marecchiese, a Vergiano. (Vedi notizia). Conosciuto da tutti nel paddock come “Luna”, era una figura molto stimata nel Motomondiale, dove lavorava come meccanico in Moto2.

Lunadei era cresciuto a Rimini con la passione per i motori fin da bambino. A soli 11 anni aveva già conquistato il terzo posto nel Campionato Italiano di minimoto, iniziando un percorso che lo avrebbe portato nel mondo delle competizioni. Dopo le prime esperienze nei trofei nazionali, tra Millennium Cup e Challenge Aprilia RS 250, aveva proseguito la carriera nel CIV e nell’Europeo Superstock, gareggiando per diversi team e collezionando esperienze in varie categorie.

Nel paddock era conosciuto non solo per il talento, ma anche per il carattere diretto e la grande disponibilità. Terminata la carriera da pilota, aveva continuato a vivere le corse dall’altra parte del box, diventando meccanico e mettendo a frutto l’esperienza maturata fin da ragazzo nelle officine dei team con cui era cresciuto.

Il salto nel Motomondiale era arrivato dopo le esperienze nel Supersport e in diversi team del panorama internazionale. In Moto2 aveva lavorato prima con Tasca Racing e poi con Italtrans, squadra con cui nel 2020 aveva festeggiato il titolo mondiale conquistato da Enea Bastianini. Quest’anno aveva iniziato la stagione con il team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP, lavorando sulla moto del giovane pilota Senna Agius.

La sua morte ha colpito duramente il paddock, dove Lunadei era considerato una persona generosa, competente e sempre pronta a dare una mano.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 sulla via Marecchiese. Lunadei era in sella alla sua KTM quando si è scontrato con una Ford Focus che procedeva in direzione opposta. Dopo l’impatto il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto, mentre la moto ha preso fuoco pochi metri più avanti.

I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per il 42enne non c’è stato nulla da fare: è morto praticamente sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate nello schianto. Illesi invece il conducente e il passeggero dell’auto.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della Polizia locale di Rimini. Intanto, nel mondo delle corse, resta il ricordo di un uomo che aveva fatto della passione per le moto la sua vita.