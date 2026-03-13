Tragedia a Vergiano: moto in fiamme dopo incidente con auto, morto il centauro

L'incidente è avvenuto sulla strada Marecchiese

Un motociclista è deceduto oggi (13 marzo) in un incidente stradale avvenuto a Vergiano, sulla strada Marecchiese, intorno alle 13. Si tratta di un giovane di 43 anni, residente a Rimini. Da una prima ricostruzione una Ford Focus guidata da un 45enne, che procedeva in direzione Rimini, ha avviato la svolta a sinistra, scontrandosi con la moto che viaggiava in direzione Novafeltria. Dopo l'incidente, la moto è stata sbalzata di diversi metri e ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Era stato anche allerata l'eliambulanza: ma nonostante il prodigarsi dei soccorritori, impegnati per quasi un'ora nelle operazioni di rianimazione, il 43enne ha perso la vita. Il tratto della strada Marecchiese, teatro dell'incidente mortale, è stato chiuso al traffico.