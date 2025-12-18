A Rimini arriva la prima Eco Tombola tra divertimento e sostenibilità

Futuro Verde organizza un evento natalizio dedicato al riuso e alla tutela dell’ambiente, con premi eco-friendly e attività per tutta la famiglia

L’associazione di promozione sociale dedicata alle tematiche ambientali del territorio Riminese Futuro Verde, in collaborazione con L’Agorà – Via delle Piante e con il contributo di numerose realtà del territorio, organizza la prima Eco Tombola – Tombola Sostenibile del Riuso, un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza che unisce socialità, divertimento e attenzione per l’ambiente. L’appuntamento è per venerdì 19 dicembre, alle ore 20.45, presso L’Agorà, via delle Piante 20 – Rimini (zona Celle). L’evento nasce con l’obiettivo di ricordare a grandi e piccoli che, attraverso gesti semplici e condivisi, è possibile generare un impatto positivo sul pianeta. Una serata pensata per promuovere il riuso, la sostenibilità e uno stile di vita responsabile, senza rinunciare al piacere dello stare insieme in un clima natalizio. Durante la serata sarà possibile partecipare a:

● Tombola con premi a tutela dell’ambiente

● Mercatino sostenibile

● Brindisi e stuzzichini per scambiarci gli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo

I premi della Eco Tombola

Grazie al supporto di aziende e partner locali, i premi della serata saranno interamente dedicati alla sostenibilità.

Dichiarazione dell’associazione Futuro Verde

«La Eco Tombola è un’occasione per dimostrare che la sostenibilità può essere vissuta in modo semplice e piacevole, coinvolgendo famiglie, bambini e tutta la comunità. Crediamo che eventi come questo aiutino a diffondere consapevolezza e a rafforzare una cultura del riuso e della tutela dell’ambiente. Ringraziamo tutti i partner che hanno reso possibile questa iniziativa». L’evento è promosso da Futuro Verde con il supporto di: L’Agorà – Via delle Piante, Coop Alleanza 3.0, Cinema Fulgor, Mazzoli, Lazzaro, CAAR – Centro Agro Alimentare Riminese.

Info e prenotazioni ● Alessandro – 339 2576933 ● Alessia – 389 2693542