A Rimini e a Riccione torna la manifestazione internazionale dedicata alle serie TV

Dal 3 luglio la seconda edizione della manifestazione internazionale dedicata alle serie TV: proiezioni, star internazionali e grandi eventi tra cinema, teatro e piazze della Riviera

La grande fiction televisiva internazionale torna a essere protagonista tra Rimini e Riccione. Venerdì 3 luglio prende il via la seconda edizione dell’Italian Global Series, la manifestazione internazionale interamente dedicata alle serie televisive che promuove e valorizza produzione, regia, sceneggiatura e interpretazioni. Nato nel 2025 per reinterpretare in chiave contemporanea il prestigio dello storico Roma Fiction Fest, l’evento si presenta con una veste rinnovata e uno sguardo rivolto al futuro della narrazione seriale. Un fitto programma di proiezioni, premiazioni e attività animerà le due città, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire da vicino l’universo delle produzioni televisive accompagnati dai più celebri addetti ai lavori. L’Italian Global Series, diretto da Marco Spagnoli e voluto dalla sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, è ideato e organizzato da APA (Associazione Produttori Audiovisivi), in collaborazione con Cinecittà, con il supporto del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna e APT Servizi Emilia-Romagna, dei Comuni di Riccione e Rimini e di AGIS, con il contributo di SIAE, Enel e Gruppo FS.

Gli appuntamenti dell’Italian Global Series si svilupperanno in un percorso itinerante a ingresso gratuito che toccherà diversi luoghi: a Rimini dal 3 al 6 luglio e nella giornata conclusiva dell’11 luglio gli eventi si terranno al Cinema Fulgor, al Teatro Galli, al Teatro degli Atti e alla Corte degli Agostiniani; dal 7 all’11 luglio la manifestazione si sposterà a Riccione, coinvolgendo il PalaRiccione e l’arena di piazzale Ceccarini.

La manifestazione apre ufficialmente venerdì 3 luglio alle ore 19:30 con la sfilata verso il Teatro Galli dei protagonisti della cerimonia d’apertura, tra cui la madrina Matilde Gioli e i premiati dei Maximo Excellence Award come Carlton Cuse, Robert Powell, Sabrina Ferilli, Francesco Piccolo, Roberto Sessa, Rita Pavone e altri protagonisti del cinema e della televisione internazionale. Tra gli ospiti più attesi anche Richard Gadd, tre volte premio Emmy, che presenterà la sua nuova serie Half Man e riceverà il premio Maximo Breakthrough Storyteller Award, e Bertie Carvel, protagonista di una conversazione sulla sua carriera e sul nuovo ruolo nella saga di Harry Potter.

Tra gli eventi di rilievo anche la celebrazione dei 60 anni di Star Trek con proiezioni e ospiti del cast originale, oltre a mostre e appuntamenti speciali dedicati alla storia della serialità televisiva.