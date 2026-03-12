A Rimini è Beat Fest: lungomare Vespucci diventa un palco a cielo aperto

L’11 e 12 aprile dj set, concerti, food truck e momenti dedicati allo sport

Il tratto di lungomare Vespucci che collega piazzale Fellini a piazzale Kennedy, tra poco meno di un mese, si vestirà a festa. Marina Centro è pronta a diventare per due giorni una grande pista da ballo a cielo aperto con la seconda edizione del Beat Fest. L’organizzazione è a cura del comitato Assovespucci, che preannuncia: “Sarà un appuntamento imperdibile. Un momento di condivisione aperto a grandi e bambini, uniti dall’amore per la musica e per la città”.

L’11 e 12 aprile, il fine settimana cambia ritmo grazie a un programma musicale distribuito tra piazze e affacci sul mare, lungo uno degli assi più frequentati della città. Cuore dell’evento sarà piazzale Kennedy, dove sabato è prevista la reunion dei dj del Paradiso, che accompagneranno il pubblico fino alla serata. Domenica, dal primo pomeriggio si alterneranno in consolle Andre Cardillo, Tony Lovely e dj Leuro. La musica, per farla breve, sarà protagonista per tutto l'arco della giornata.

Sempre domenica, nell’area del campo da basket adiacente a piazzale Kennedy, spazio al “Foot Table Rimini”. Non si tratterà di un torneo ufficiale ma di un’esibizione dimostrativa: due tavoli posizionati nelle metà campo ospiteranno una presentazione delle regole e delle dinamiche di gioco, seguita da una sfida tra quattro coppie – prevalentemente maschili, con la presenza di una coppia femminile – e un’esibizione mista. Al termine dei match è prevista la proclamazione della coppia vincitrice della dimostrazione.



Anche piazzale Fellini sarà uno dei cuori pulsanti dell’iniziativa. Sabato 11 aprile l’animazione verrà curata dal Satellite: apertura con esibizione live della band Rangzen, seguita dal dj set dei disc jockey Capoz e Accio. Domenica la programmazione si articolerà in due momenti distinti. Nel primo pomeriggio, spazio a dj ManuLune PartyBoy e dj Boldro con una selezione commerciale e anni Novanta pensata per far scatenare tutte le età. A seguire saliranno in consolle dj Mariorex e Rivoluzione Romantica.

L'intrattenimento coinvolgerà anche la Terrazza Guenda dell’Hotel La Perla, che domenica ospiterà i dj MunaBinze, Enrico Rosica e dj Jacuzzi. L'ondata di musica travolgerà anche la Gineria Illegale, pronta a divertire il pubblico con due diverse proposte: “La Condensa” e il celebre format dell’aperitivo “Abbronzatissima”, già in voga a Santarcangelo, che andranno in scena rispettivamente il sabato e la domenica. L’Embassy, di domenica, ospiterà il party collegato al Mir, l’evento dedicato a tecnologie audio, video, luci e controllo nei settori corporate, education, retail, museale ed eventi live, in programma alla Fiera di Rimini. Al Beat Fest interverranno dj di caratura nazionale come The Cube Guys, Joe T Vannelli, Nari & Milani e tanti altri.