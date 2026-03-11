Assalto armato alla farmacia: paura nel pomeriggio a Villa Verucchio

Due malviventi entrano con passamontagna e casco integrale, minacciano i dipendenti e fuggono in scooter: rintracciati dopo un’indagine lampo

Sono entrati in farmacia con il volto travisato ed armati di pistola e, nel giro di meno di due minuti, hanno preso i due cassetti della cassa e sono scappati. Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, martedì 10 marzo a Villa Verucchio. Intorno alle 17.40 due soggetti sono entrati alla Farmacia Foschi di via Casale 5. I malviventi, uno con il passamontagna ed un altro con un casco integrale bianco e una pistola in mano, hanno intimato ai dipendenti di non muoversi. "State tranquilli vogliamo solo i soldi" avrebbero detto mentre l'uomo con il casco puntava la pistola verso un farmacista.

Dopo aver velocemente arraffato i soldi sono scappati prima a piedi e poi su uno scooter, imboccando una strada laterale in direzione Novafeltria.

"Un grande spavento" racconta la dott.ssa Lidia Foschi, la titolare che al momento della rapina non era presente per impegni familiari. Questa mattina, mercoledì 11, la dottoressa è andata a sporgere denuncia ai Carabinieri di Villa Verucchio. Con un'indagine lampo i militari, in collaborazione con il Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Novafeltria e la Squadra Mobile della Polizia, hanno arrestato i due responsabili.

Seguiranno aggiornamenti