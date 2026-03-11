Si chiude un’epoca a Villa Verucchio. La Tramontana si trasforma: da ristorante a residenza per anziani

In collaborazione con la cooperativa “Il Mondo di Heidi - Heidi Senior”, il locale ospiterà la Residenza Alloggio Anziani Tramontana, con servizi professionali e laboratori di animazione

“Il mio mestiere principale è quello di far star bene le persone...”. Così si è sempre presentato al suo pubblico Giuseppe Bernardi, per tutti più semplicemente Pino, 85 anni, di cui 56 trascorsi tra i tavoli della convivialità sulla felice combinazione accoglienza-cucina e musica dal vivo.

Dotato di un naturale talento organizzativo, Pino ha attraversato la Storia del territorio riminese e della Valmarecchia come cuoco, pizzaiolo, cameriere, pasticcere, animatore, lasciando sempre il segno ed apprezzamento da parte dei clienti e consumatori. Nel 1970, agli albori dei primi successi professionali, aprì il suo primo locale (Pizzeria Tahiti), ritornando nella Villa Verucchio natia, dove da ragazzino si recava al cinema a vendere caramelle e a pascolare le pecore per la famiglia Zanni.



Romagnolo vero e sincero, con tratti da signore ed antico galantuomo dove la parola data è sacra verità, nel 1977 ha creato e poi gestito la sua creatura più bella e coinvolgente: “La Tramontana”, ristorante con sala da ballo per liscio e folk sulla collina di Villa Verucchio con vista mare.

Da questo tempio del cibo, della buona musica e della convivialità Pino – affabile intrattenitore – ha saputo coinvolgere generazioni di romagnoli e di turisti. Durante l’estate non era raro incontrarlo sulla spiaggia mentre, tra un ombrellone e l’altro, stringeva relazioni con i villeggianti invitandoli a salire sulla collina fino alla Tramontana. Un passaparola diretto, caloroso, reso possibile anche grazie alla collaborazione con Montanari Tour, realtà di riferimento del turismo sociale.

Sono stati anni di lavoro intenso e di grandi soddisfazioni. Qui la cucina romagnola, con le mani in pasta di Pino e sotto la sua guida, è diventata autentica arte della tradizione: genuina, semplice e dai sapori inconfondibili. Tra una portata e l’altra Bernardi intratteneva gli ospiti con giochi, animazioni e momenti di allegria, secondo una sua personale idea di convivialità. Uno spirito che ha trasmesso anche al figlio Ferdinando, cresciuto tra i tavoli della Tramontana e oggi affermato chef in Spagna, dove da anni ha conquistato la prestigiosa Stella Michelin con il suo ristorante ad Alicante.



ln un mondo che cambia e con l’inevitabile incedere del tempo, è giunto il momento per Pino, ad 85 anni compiuti, di lasciare attività e godersi con la compagna Alina momenti di gioia e tranquillità in questo suo contesto ad alto valore paesistico e naturalistico, con più tempo per la coppia, anche per immaginare qualche suggestivo viaggio e vacanza.



La notizia della chiusura del locale diffusa sui social ha fatto subito il giro della Valmarecchia, sorpreso residenti, clienti e amici.

Ma la “sua” Tramontana continuerà a rimanere aperta... e non solo nei weekend e festivi ma tutti i giorni della settimana. Sì, perché in accordo e in collaborazione con la Società Cooperativa Sociale “Il Mondo di Heidi - Heidi Senior” (gestita da donne e ragazze appassionate, creative e competenti) il Ristorante La Tramontana sarà trasformato in Residenza Tramontana.

Il locale nella sua seconda vita, ospiterà la Residenza Alloggio Anziani Tramontana, rispondendo alla crescente richiesta del territorio per questo target di ospitalità ed accoglienza; una attività di assistenza agli anziani, professionale, amorevole ed empatica, riassunta nel brand della Cooperativa: “Avrò cura di Te”.



Con l’assistenza e le iniziative delle ragazze de “Il Mondo di Heidi - Hedi Senior”, nello storico locale risuoneranno ancora animazione, allegria, laboratori di esperienze e di racconto, feste con le famiglie: ogni giorno, con le luci che nelle notti tra gli ulivi della collina verucchiese, non si spegneranno mai.



