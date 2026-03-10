Lettere di licenziamento arrivate ai dipendenti: piscina comunale di Rimini, countdown per la chiusura

"Dieci famiglie rimarranno senza lavoro"

La piscina comunale di Rimini si avvia alla sua chiusura, fissata per il 31 marzo. Come comunicano i dipendenti stessi, in questi giorni sono arrivate le lettere di licenziamento: il fine lavoro è appunto stabilito per fine mese. "Nessuno degli enti preposti si è preoccupato di dieci famiglie che rimarranno senza lavoro", riferiscono con amarezza i dipendenti, che da mesi hanno segnalato la situazione al sindaco e alla Provincia di Rimini, chiedendo che l'impianto fosse comunque tenuto aperto, con l'attuale appaltatore che si era detto pronto a proseguire la gestione. Contestualmente, il comitato per la tutela della vecchia piscina, ha organizzato una petizione, che con 1300 firme è stata consegnata a febbraio a palazzo Garampi.