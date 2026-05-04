A Rimini gli studenti diventano “Ciceroni per un giorno” tra arte e patrimonio cittadino

Il progetto della Fondazione Cassa di Risparmio coinvolge le scuole superiori per guidare il pubblico alla scoperta delle collezioni di Palazzo Buonadrata e del Museo della Città

Conoscere meglio il patrimonio artistico della città per saperlo raccontare ai concittadini. ‘Cicerone per un giorno’ è un progetto indirizzato agli studenti del triennio delle scuole secondarie di II grado della città, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio in collaborazione con il Museo della Città e il patrocinio del Comune di Rimini.

“Fra i nostri obiettivi – spiega Paolo Pasini, Presidente della Fondazione – c’è quello di avvicinare i giovani alla storia, all’arte e alle nostre attività attraverso un percorso formativo e partecipativo che li coinvolga direttamente nella valorizzazione del patrimonio culturale cittadino. Siu aggiunge un elemento legato allo sviluppo di competenze comunicative, senso civico e consapevolezza del valore dei beni culturali, rendendoli protagonisti attivi nella trasmissione della conoscenza”.

"L'impegno dei Musei Comunali – aggiunge Alessandro Giovanardi, Direttore dei Musei Comunali di Rimini - è quello di considerare sempre più i propri spazi come vere e proprie agorà, luoghi aperti della conoscenza e della cultura. questo obiettivo si può raggiungere solo rendendo direttamente partecipi i giovani cittadini del loro patrimonio storico e culturale comune. Gli studenti non sono più solo i ricettori di nozioni ma i fautori di una nuova comprensione personale, autentica, direi addirittura sentimentale, delle opere d'arte. Cicerone per un giorno è un'occasione felice che li rende insieme custodi di un sapere acquisito con passione e narratori di senso e di bellezza".

Hanno aderito il Liceo Artistico Volta-Fellini di Riccione e il Liceo Artistico, oltre ad alcune classi del Liceo Scientifico A. Serpieri di Viserba.

A preparare gli studenti al ruolo di Cicerone, il dialogo con il Direttore dei Musei, Alessandro Giovanardi, che nei giorni scorsi ha illustrato parte della collezione d’arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini esposta a Palazzo Buonadrata, accompagnando i ragazzi alla scoperta degli spazi e delle opere. Coi materiali informativi distribuiti, gli studenti hanno potuto approfondire gli argomenti e studiare le opere che li hanno maggiormente colpiti.

Le visite guidate aperte al pubblico si terranno il pomeriggio di venerdì 8 e sabato 9 maggio, suddivise in tre turni (ore 15:15, 16:15 e 17:15), con partenza da Palazzo Buonadrata e conclusione al Museo della Città. La visita ha una durata di circa 90 minuti, spostamenti inclusi. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione tramite il sito della Fondazione: www.fondcarim.it

Alcuni studenti sono stati coinvolti anche nella realizzazione della locandina dell’evento e la classe 4S del Serpieri ha sviluppato l’immagine di base della locandina, successivamente completata da alcune classi del Liceo Volta-Fellini.

L’iniziativa nasce sulla scia del progetto nazionale “È Cultura”, promosso da ACRI nel 2023 in collaborazione con ABI, che invitava le Fondazioni di origine bancaria di tutta Italia ad aprire i propri palazzi per raccontare e valorizzare il proprio patrimonio culturale.