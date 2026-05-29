Fa video su TikTok: "Guardate, l'acqua del mare di Rimini è limpida". Finisce nel mirino degli hater

È quanto capitato al riminese Federico Tamagnini, che racconta la sua esperienza

È finito nel mirino degli hater dei social dopo aver postato su TikTok un video dal mare di Rimini, per la precisione dalle acque del bagno 92 di Miramare. Il riminese Federico Tamagnini ha pubblicato la clip per dimostrare che il mare sia in ottime condizioni per la balneabilità, come confermato dalla Bandiera blu assegnata al Comune di Rimini dopo anni di attesa. Il video è diventato virale e ha catalizzato l'attenzione degli utenti del social, scatenando però anche i soliti leoni da tastiera. È proprio Tamagnini a raccontare la disavventura social: "Uso TikTok per passatempo, non sono un creator. Qualche giorno fa ero in spiaggia con un amico. L'acqua era splendida. Sappiamo tutti le battute sull'acqua sporca di Rimini. Così ho deciso di fare un video. Ero in acqua, facevo vedere i pesci, dicendo che era come stare ai Caraibi. La gente si è scatenata. Sembrava avessi insultato qualcuno". Tante persone si sono fermate per attaccare: c'è chi negava addirittura la veridicità del video, sottolineando fosse frutto dell'intelligenza artificiale, c'è chi ha attaccato il mare di Rimini dicendo che era "una pozzanghera" e c'è chi ha insultato il creator, facendo anche body shaming. "Una ragazza invece ha negato, dicendo di essere stata al mare il giorno prima e pubblicando una foto con la mucillagine. Era palese fosse una foto non veritiera. Ho fatto ricerca con Google, foto presa dal Corriere Adriatico, da un articolo di due anni fa", racconta Tamagnini. "Ho parlato anche dell'assegnazione della bandiera blu. Sembra che abbia detto una bestemmia", prosegue. C'è anche chi ha preso le distanze da questi comportamenti: riminesi e turisti che hanno elogiato Rimini e il suo mare. "Mi dispiace invece vedere quei riminesi che dicono il mare fa schifo oppure che il mare farà schifo tra poco. Poi magari sarà così, ma adesso le acque del mare sono belle. Non possiamo non dirlo", la riflessione finale.