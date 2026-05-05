A Rimini il concerto di Vasco diventa green: aperte le candidature per i volontari

Conto alla rovescia per il super evento al Romeo Neri. Il Blasco: "Ci sarà una sorpresa"

Rimini si prepara ad accogliere il grande ritorno del rock: il conto alla rovescia per il Vasco Live 2026 è ormai agli sgoccioli e la città è già in fermento. Allo stadio Romeo Neri sono iniziati gli allestimenti per il doppio appuntamento del 29 e 30 maggio, tra Soundcheck riservato al fan club e attesa “data zero”. Un’imponente macchina organizzativa è già in movimento.

Intanto, dalle prove arrivano le prime anticipazioni. Vasco e la sua band hanno ripreso a lavorare dopo la pausa del Primo Maggio e sono già a metà scaletta. Lo stesso artista, in un video sui social, ha lasciato intendere l’arrivo di una sorpresa inaspettata: un brano mai eseguito dal vivo che potrebbe entrare nella seconda parte del concerto, alimentando curiosità e scommesse tra i fan.

Ma il Vasco Live 2026 non sarà solo musica. Accanto allo spettacolo prende forma anche un importante progetto di sostenibilità: “Green Rock!”, promosso insieme a Coop Alleanza 3.0. L’iniziativa punta a trasformare il concerto in un’esperienza più consapevole, coinvolgendo il pubblico in azioni concrete per ridurre l’impatto ambientale.

Protagonisti saranno i “Green Angels”, volontari presenti tra ingressi, aree ristoro e isole ecologiche, pronti a guidare gli spettatori verso comportamenti più sostenibili, dalla raccolta differenziata alla riduzione dei rifiuti. Non figure di controllo, ma veri e propri alleati del pubblico, riconoscibili e disponibili.

Il progetto, però, parte ben prima dell’accensione delle luci sul palco. Nei giorni precedenti ogni data, saranno organizzate attività di volontariato ambientale: dalla pulizia di parchi e sentieri alla cura del verde urbano. A Rimini, ad esempio, è prevista la pulizia degli argini del fiume Marecchia, in collaborazione con associazioni locali e il Comune.

Per ogni tappa saranno selezionati 18 Green Angels tra soci e lavoratori della cooperativa, chiamati a partecipare sia alle attività ambientali sia al supporto durante il concerto.

Così, mentre cresce l’attesa per lo show e per le sorprese in scaletta, il Vasco Live 2026 si candida a essere non solo un grande evento musicale, ma anche un’occasione per trasformare l’energia del pubblico in un impegno condiviso per l’ambiente.