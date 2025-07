A Rimini il congresso europeo sulle scienze dello sport

L'Ecss torna in Italia dopo 25 anni

Allenamento sportivo, nutrizione, attività motorie per la salute e il benessere sono solo alcuni dei temi che verranno approfonditi durante l'evento che, dall'1 al 4 luglio, porterà al Palacongressi di Rimini studiosi provenienti da tutto il mondo. Il Congresso Ecss, giunto alla sua 30 edizione, torna dunque in Italia dopo 25 anni e richiamerà tremila esperti del settore.

Cinque le aree dei simposi: scienze applicate allo sport; biomeccanica e controllo motorio; fisiologia e nutrizione; psicologia, scienze sociali e discipline umanistiche; medicina dello sport, esercizio fisico e salute. Tra le sessioni, si segnalano quella dedicata alla microgravità e all'attività fisica negli astronauti (martedì alle ore 9), e quella sulle questioni scientifiche ed etiche relative alle atlete transgender e con differenze di sviluppo sessuale (mercoledì alle ore 14.45).

Le giornate congressuali saranno precedute da eventi satellite curati dai docenti del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita del Campus di Rimini. "Sarà un'occasione straordinaria per mostrare i progressi delle scienze motorie e sportive italiane e per accogliere migliaia di studiosi e professionisti da tutto il mondo in una cornice stimolante, dinamica e culturalmente ricca come la Romagna", afferma il professor Samuele Marcora dell'Unibo.