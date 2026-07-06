A Rimini il festival internazionale “Magia Italiana” celebra 24 anni di giovani talenti

Sono arrivati a Rimini partecipanti da Bulgaria, Romania, Polonia e Filippine

Dal 27 giugno al 2 luglio 2026 si è svolta a Rimini, la XXIV edizione del Festival Internazionale delle Arti per bambini e giovani “Magia Italiana”, un evento che da 24 anni riunisce giovani artisti, insegnanti, famiglie e partner culturali provenienti da diversi Paesi.

Il festival è organizzato dall’Accademia Internazionale delle Arti “Europa” con il supporto dell’Art Center “Karnolsky”. La direttrice del festival è Snezhana Polihronova-Karnolsky, mentre Dimitar Karnolsky, presidente dell’Art Center “Karnolsky”, è tra i principali organizzatori dell’evento insieme a lei.

Nato 24 anni fa come un sogno familiare di Dimitar Karnolsky padre e Snezhana Polihronova-Karnolsky, il festival ha saputo resistere al tempo, crescere e trasformarsi gradualmente in un appuntamento culturale internazionale consolidato. Negli ultimi anni “Magia Italiana” si è inserito sempre più anche nella vita culturale locale di Rimini, godendo di grande apprezzamento e di una crescente popolarità tra partner, ospiti e pubblico locale.

L’edizione di quest’anno ha riunito partecipanti da Bulgaria, Romania, Polonia e Filippine, impegnati in diverse discipline artistiche: canto, folklore, danza, esecuzioni strumentali, majorettes, gruppi e solisti.

Il programma competitivo si è svolto sul palco del Coca-Cola Theatre di Mirabilandia, il più grande parco divertimenti d’Italia. I giovani interpreti hanno così avuto l’opportunità di esibirsi su un palcoscenico professionale in un’atmosfera che ha unito competizione, festa e un’esperienza indimenticabile per i partecipanti e le loro famiglie.



Grand Prix e partecipanti premiati

Tra i momenti più emozionanti del festival vi è stata la cerimonia di premiazione, durante la quale la giuria internazionale ha distinto le migliori esibizioni nelle diverse categorie e fasce d’età.

I Grand Prix di “Magia Italiana” 2026 sono stati assegnati a:

Dominic Muresan dalla Romania — Grand Prix nella categoria Vocal: Musical, II fascia d’età;

Cherno i byalo dalla Bulgaria — Grand Prix nella categoria Folklore: Authentic, IV fascia d’età;

Balagan dalla Polonia — Grand Prix nella categoria Vocal: Jazz and Evergreen, IV fascia d’età.

Tra i vincitori dei primi premi si sono distinti partecipanti e formazioni provenienti da diversi Paesi e generi artistici. Sono stati premiati solisti, gruppi vocali, formazioni di danza e gruppi folkloristici.

Tra i premiati di questa edizione figurano:

Elena Dimitrova dalla Bulgaria — I premio nella categoria Vocal: Jazz and Evergreen, II fascia d’età;

Dimana Erinina dalla Bulgaria — I premio nella categoria Folklore: Stylized, II fascia d’età;

Pendari dalla Bulgaria — I premio in categoria folklore, III fascia d’età;

Adelina Hristova dalla Bulgaria — I premio nella categoria Classical Ballet, IV fascia d’età;

Energy dalla Bulgaria — I premio nella categoria Classical Ballet, IV fascia d’età;

Slantse dalla Bulgaria — I premio nella categoria Dance Show, IV fascia d’età;

Ana Gavrilas dalla Romania — I premio nella categoria Vocal: Musical, III fascia d’età;

Mihaela Firisar dalla Romania — I premio nella categoria Vocal: Musical, IV fascia d’età;

Ștefania Hote dalla Romania — I premio nella categoria Vocal: Musical, IV fascia d’età;

Red Lipstick dalla Polonia — I premio nella categoria Vocal: Jazz and Evergreen, V fascia d’età;

Paulina Włodarczyk dalla Polonia — I premio nella categoria Vocal: Pop, V fascia d’età;

Zuzanna Kubacka dalla Polonia — I premio nella categoria Vocal: Pop, V fascia d’età;

Ronaldo Sacdalan dalle Filippine — II premio nella categoria Vocal: Pop, V fascia d’età;

Belchinche dalla Bulgaria — I premio in categoria folklore;

Yoana Zlateva dalla Bulgaria — I premio in categoria folklore.

Questi risultati evidenziano sia l’alto livello dei partecipanti sia l’ampiezza dei generi rappresentati dal festival: pop, jazz, musical, folklore, balletto classico, danza ed esecuzioni strumentali.



Concerto di gala al Grand Hotel Rimini

Il momento culminante del festival è stato il concerto di gala, che si è tenuto nella Sala Leonardo del Grand Hotel Rimini, uno dei simboli della città e luogo di particolare valore storico e culturale.

La serata finale, condotta da Maria Candida Corazza, ha riunito esibizioni selezionate dal programma competitivo, trasformando il palco in una celebrazione del talento giovanile, dell’amicizia internazionale e della forza dell’arte nel collegare culture diverse. Il concerto di gala non è stato soltanto la conclusione della parte competitiva, ma un vero incontro tra partecipanti, insegnanti, genitori, giuria, organizzatori e ospiti del festival.

L’evento si è svolto con il sostegno del Console Onorario della Repubblica di Bulgaria per l’Emilia-Romagna, ing. Franco Castellini, che sostiene tradizionalmente l’iniziativa e contribuisce al rafforzamento dei legami culturali tra Bulgaria e Italia.



Giuria internazionale e scambio culturale

Le esibizioni dei partecipanti sono state valutate da una giuria internazionale composta da professionisti provenienti da diversi Paesi, tra cui:

Snezhana Polihronova-Karnolsky — Bulgaria;

Aleksander Palacz — Polonia;

Mădălina Ghenoiu — Romania;

Francesco Zohar — Italia;

Raymund Ruben — Filippine.

La giuria ha valutato i partecipanti secondo criteri quali artisticità, preparazione tecnica, presenza scenica e coerenza stilistica. La presenza di professionisti internazionali ha sottolineato il carattere globale del festival e ha offerto ai giovani interpreti un’esperienza formativa di alto livello.



Un’iniziativa culturale bulgara di rilievo internazionale

“Magia Italiana” è un esempio di iniziativa culturale bulgara stabile all’estero. Il festival presenta la Bulgaria come organizzatrice attiva di eventi internazionali dedicati alla creatività infantile e giovanile e crea ponti tra culture diverse.

Nel corso degli anni l’evento si è sviluppato da idea familiare a piattaforma internazionale che offre un palcoscenico ai giovani talenti, crea amicizie e incoraggia la crescita artistica di bambini e ragazzi. Oggi “Magia Italiana” non è soltanto un concorso, ma un’esperienza che lascia un segno duraturo nei partecipanti e rafforza i legami tra Bulgaria, Italia e gli altri Paesi coinvolti.



Informazioni sul festival

“Magia Italiana” è un festival internazionale delle arti per bambini e giovani che si svolge a Rimini, Italia. Il programma comprende solisti vocali e di danza, gruppi vocali, formazioni di danza, strumentisti, gruppi folkloristici, majorettes ed ensemble.

Il festival è organizzato dall’Accademia Internazionale delle Arti “Europa” con il supporto dell’Art Center “Karnolsky” e mira a promuovere i giovani talenti, lo scambio culturale internazionale e l’amicizia tra bambini e giovani di diversi Paesi.