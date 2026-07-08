A Rimini il primo appuntamento di “CoRNer on the beach” dedicato al digital detox

Giovani under 35 protagonisti del confronto su relazioni, benessere e uso consapevole del digitale

Giovedì 9 luglio, dalle 18 alle 20, alla Community 27 di Rimini il primo appuntamento dedicato a digital detox, relazioni e nuove forme di incontro.

Come si costruiscono oggi relazioni autentiche in un mondo sempre più connesso? È ancora possibile ritagliarsi spazi di disconnessione? E quali esperienze stanno già sperimentando i giovani per vivere il digitale in modo più consapevole?

Sono alcune delle domande da cui prenderà il via "Mi perderò altrove. Dis-connessioni, digital detox e relazioni", il primo appuntamento di CoRNer on the beach, la rassegna promossa da CoRNer – Informagiovani del Distretto di Rimini in collaborazione con RI3 – Rete Imprese Innovative e Inclusive.

Più che una conferenza, sarà un dialogo tra giovani che ogni giorno, attraverso il proprio lavoro, il volontariato o l'impegno associativo, sperimentano nuovi modi di creare relazioni, promuovere benessere e costruire comunità.

Una scelta caratterizza l'intera rassegna: tutti gli speaker saranno under 35. Un modo concreto per riconoscere ai giovani il ruolo di protagonisti del dibattito pubblico e creare occasioni di confronto tra pari, lasciando spazio anche alle domande e agli interventi del pubblico.

Ad aprire l'incontro saranno Stefano Mazzotti della Community 27 e rappresentanti dell’Informagiovani Ravenna. Seguiranno gli interventi di Luca Di Maio e Francesco Vittori di CDP Macondo APS, Asia Giuliani, Susanna Gorini, Dhurata Idrizi e Andrea Mancini di Freemind, Sara Baldelli per la Cooperativa sociale Comunità Papa Giovanni XXIII – Area Prevenzione e Ouley Seck, volontaria di Mare di Libri. Nel corso della serata sarà presentato anche il progetto artistico P-arte di te, promosso da Altrocanale e Fondazione San Giuseppe. A moderare l'incontro sarà Tatiana Pagliarani di Antares.

"Mi perderò altrove" inaugura una rassegna che proseguirà mercoledì 29 luglio al Rivazzurra Village con un secondo appuntamento dedicato a "Cambiamo le regole. Giovani, sport, benessere e inclusione".

L'ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.