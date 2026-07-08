A Rimini il primo torneo estivo di 'Basket 1 contro 1' della Lega Serie A

In programma il 26 luglio al 'Moab Court' del Parco del Mare

A Rimini, domenica 26 luglio, il playground 'Moab Court' affacciato sul Parco del Mare ospiterà l'Estathé Lba Faceoff 2026, il primo torneo estivo di 'Basket 1 contro 1' organizzato dalla Lega Basket Serie A. La sfida si giocherà dalle 10 del mattino alle 10 di sera per assegnare i titoli dei tabelloni maschile e femminile. L'iscrizione è gratuita.

A lanciare l'invito a partecipare sono l'ex stella del campionato italiano e prima scelta assoluta della Nba, Andrea Bargnani e Gianluca Gazzoli. In palio per i due vincitori un posto nel roster dello Showtime Game Lba 2027, l'evento che riunisce giocatori, celebrità, influencer e creator durante la Final Eight di Coppa Italia a Torino.

Per l'occasione il Moab Court diventerà un palcoscenico dedicato alla cultura dello street basket. La giornata sarà condotta da Lorenzo Pinciroli, frontman dei Da Move e fondatore di Court Mln, affiancato da Dj Pale, storico deejay degli eventi Lba. Il programma prevede inoltre iniziative di coinvolgimento del pubblico, spazi dedicati agli sponsor e un'area 'food&beverage'.

