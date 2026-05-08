A Rimini la Convention nazionale di Confartigianato: attesi 700 partecipanti al Palacongressi

L’11 e 12 maggio l’evento dedicato al futuro dell’associazione e alle sfide delle imprese artigiane torna in città per il secondo anno consecutivo, con focus su innovazione, servizi e rappresentanza

Si terrà l’11 e 12 maggio, presso il Palacongressi di Rimini, la Convention nazionale di Confartigianato Imprese, appuntamento riservato ai collaboratori del Sistema.

Per il secondo anno consecutivo, Rimini ospita l’iniziativa, dopo le precedenti edizioni svoltesi a Roma: una scelta che conferma la capacità del territorio di accogliere eventi e congressi di rilievo nazionale, generando al contempo un’importante ricaduta economica per il comparto alberghiero e della ristorazione e contribuendo alla promozione delle eccellenze locali.

Sono attesi circa 700 partecipanti provenienti da tutta Italia. I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Marco Granelli, presidente nazionale di Confartigianato, seguiti dagli interventi di Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini e di Davide Cupioli, presidente Confartigianato Imprese Rimini

Per Confartigianato Imprese, la Convention rappresenta una tappa significativa nel percorso di crescita condivisa dell’Associazione e si inserisce nel programma delle iniziative celebrative per l’80° anniversario. Dal titolo “80 voglia di futuro – Consapevoli di dare senso alla rappresentanza”, l’evento sarà un’importante occasione di riflessione sul cammino compiuto e sulle prospettive future, a partire dagli obiettivi di “Confartigianato verso il 2030” e dal valore del Sistema: rappresentanza, servizi, persone e comunità. Attraverso diversi format tematici saranno affrontati alcuni assi centrali dell’attività associativa: il valore della rappresentanza e del senso associativo, l’evoluzione dei servizi tra digitale e intelligenza artificiale, le piattaforme associative e il ruolo strategico delle persone e delle competenze.

«La conferma di Rimini per il secondo anno di fila come sede di un appuntamento così strategico per il sistema Confartigianato è motivo di grande orgoglio. È un riconoscimento importante al lavoro svolto dalla nostra associazione sul territorio e alla capacità della città di accogliere eventi nazionali di alto profilo, creando occasioni di confronto, crescita e valorizzazione delle imprese artigiane» Davide Cupioli, presidente Confartigianato Imprese Rimini

La Convention si propone non solo come momento di approfondimento e relazione, ma anche come spazio di confronto concreto, con panel di dialogo che coinvolgeranno direttamente i partecipanti.

«Le imprese oggi chiedono un supporto solido per affrontare trasformazioni rapide e complesse. In provincia di Rimini stiamo concentrando il nostro lavoro su innovazione, digitalizzazione, sostenibilità, accesso al credito e formazione, rafforzando al tempo stesso servizi sempre più vicini alle esigenze quotidiane degli imprenditori» Gianluca Capriotti, Segretario Confartigianato Imprese Rimini