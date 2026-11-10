A Rimini la scrittrice Margaret McDonald, autrice di "Glasgow Boys"

Venerdì 13 novembre a Palazzo Soleri un incontro dedicato all’adolescenza e ai percorsi di crescita, a partire dal romanzo vincitore della Carnegie Medal 2025

Venerdì 13 novembre, a Palazzo Soleri, un appuntamento dedicato a educatori, insegnanti, professionisti del sociale, genitori e adulti di riferimento. Al centro, il romanzo vincitore della Carnegie Medal 2025 e il tema dell'accompagnamento degli adolescenti nei percorsi di crescita.

Protagonista della serata la scrittrice scozzese Margaret McDonald, autrice di “Glasgow Boys”.

L’evento, a ingresso libero, è in programma alle 20,45 a Palazzo Soleri, in corso d'Augusto 241 a Rimini presso la sede della Fondazione San Giuseppe Ets per l’aiuto materno e infantile.

L'iniziativa è promossa da CoRNer. Informagiovani del Distretto di Rimini, Fondazione San Giuseppe e Mare di Libri, in collaborazione con Ass.ne Sergio Zavatta Aps, L’Arbre a Palabre Aps, Freemind, Coop. Comunità Papa Giovanni XXIII e Centro giovani Kas8, Aps EduAction, Coop. sociale Il Millepiedi nell'ambito di “Mare di Libri 365”, la rassegna del Festival “ Mare di Libri ” che porta durante tutto l'anno a Rimini incontri con autori e iniziative dedicate alla lettura e alla letteratura per ragazze e ragazzi.

L'appuntamento, moderato da Stella Pasquini e Silvia Sanchini, è pensato in particolare per educatori e educatrici, insegnanti, professionisti e professioniste del sociale, genitori, adulti di riferimento e studenti in formazione: tutte le persone che, a vario titolo, si confrontano quotidianamente con il mondo dell'adolescenza.

Nata a Glasgow e cresciuta a East Kilbride, Margaret McDonald è un'autrice scozzese che ha studiato Scrittura creativa alla Strathclyde University e Letteratura inglese all'Università di Glasgow. Il suo romanzo d'esordio, Glasgow Boys, ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali, tra cui la prestigiosa Carnegie Medal 2025, il Branford Boase Award e gli UKLA Book Awards.

Pubblicato in Italia da Rizzoli, Glasgow Boys racconta la storia di Banjo e Finlay, due adolescenti con alle spalle esperienze difficili e percorsi nel sistema di assistenza sociale, cresciuti tra affido e comunità. Molto diversi tra loro, i due ragazzi imparano a riconoscersi e a sostenersi, costruendo un legame che diventa una sorta di famiglia. Ma le ferite del passato, la rabbia, la paura e la difficoltà di fidarsi degli altri metteranno a dura prova la loro relazione.

Attraverso le vicende dei protagonisti, McDonald affronta temi di grande attualità: il trauma e le sue conseguenze, la salute mentale, la solitudine, la costruzione dell'identità, le relazioni affettive e il bisogno di appartenenza. Una storia intensa, che non nasconde le difficoltà dell'adolescenza, ma restituisce anche il valore dell'amicizia, della cura e della possibilità di ricominciare. Perché, come recita la copertina del romanzo: “La mia famiglia sono le persone che decido io”.

L'incontro sarà un'occasione per conoscere da vicino l'autrice e approfondire i temi del romanzo, ma soprattutto per aprire una riflessione condivisa tra adulti e giovani.

La letteratura può infatti offrire uno sguardo diverso sulle esperienze dei ragazzi e delle ragazze, aiutandoci a superare stereotipi e letture superficiali e a riconoscere, dietro comportamenti talvolta difficili da comprendere, storie, bisogni e domande che meritano ascolto.

Un'occasione di dialogo e confronto aperta a tutta la cittadinanza.



Nella giornata successiva, sabato 14 novembre, ci sarà un’altra occasione per incontrare l’autrice dedicata in particolare a giovani lettori e lettrici.

Appuntamento alle 17,30 presso la Cineteca Comunale di Rimini in via Gambalunga con Margaret McDonald, Davide Morosinotto e i ragazzi e le ragazze di Mare di Libri.



