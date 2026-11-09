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Incidente in A14, scontro tra tre veicoli prima di Rimini Nord

Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco

A cura di Glauco Valentini Redazione
09 novembre 2026 21:02
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Incidente in A14, scontro tra tre veicoli prima di Rimini Nord -
Rimini
Cronaca
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Incidente stradale intorno alle 20.30 di lunedì 9 novembre sull'autostrada A14, in direzione nord, poco prima dell'uscita di Rimini Nord. Secondo le prime informazioni, sarebbero almeno tre i veicoli coinvolti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni per liberare alcune persone rimaste incastrate all'interno delle auto.

La dinamica dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte sono ancora in fase di accertamento. Seguiranno aggiornamenti.

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