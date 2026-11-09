Incidente in A14, scontro tra tre veicoli prima di Rimini Nord
Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco
A cura di Redazione
09 novembre 2026 21:02
Incidente stradale intorno alle 20.30 di lunedì 9 novembre sull'autostrada A14, in direzione nord, poco prima dell'uscita di Rimini Nord. Secondo le prime informazioni, sarebbero almeno tre i veicoli coinvolti.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni per liberare alcune persone rimaste incastrate all'interno delle auto.
La dinamica dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte sono ancora in fase di accertamento. Seguiranno aggiornamenti.