A Rimini nasce il Premio Gianluca Vialli: tre giorni con i campioni del calcio

Dal 4 al 6 ottobre padel, footgolf, solidarietà e il gran gala al Fulgor. Tra i protagonisti Roberto Mancini, Fabrizio Ravanelli e Pio Esposito

Tre giorni per ricordare Gianluca Vialli attraverso lo sport, l'amicizia e la solidarietà, riunendo a Rimini molti dei compagni che hanno condiviso con lui alcuni dei momenti più importanti della sua carriera. Dal 4 al 6 ottobre debutta il "Premio Gianluca Vialli", nato dopo l'esperienza di "Uniti per Gianluca Vialli" del gennaio 2025.

L'iniziativa, organizzata dall'associazione culturale Weplay e sostenuta dalla famiglia Vialli, porterà in città una trentina di ex calciatori legati alla Sampdoria dello scudetto del 1991, alla Juventus e alla Nazionale. Tra loro Roberto Mancini, Gianluca Pagliuca, Pietro Vierchowod, Ivano e Dario Bonetti, Moreno Mannini, Marco Lanna, Giovanni Invernizzi, Fausto Pari, Giuseppe Dossena e Luca Pellegrini. Sul fronte bianconero sono annunciati Stefano Tacconi, Moreno Torricelli, Angelo Di Livio, Fabrizio Ravanelli, Michele Padovano e Leonardo Bonucci, oltre ad altri ospiti.

La tre giorni partirà domenica 4 ottobre dal Circolo Padel Rimini, dove si alterneranno un torneo tra gli ex calciatori e una competizione aperta agli appassionati locali. Spazio anche all'inclusione con il Parma Special e una trentina di ragazzi con disabilità, protagonisti di un momento dedicato allo sport. Lunedì 5 ottobre il programma si sposterà al Riviera Golf di San Giovanni in Marignano. Nel primo pomeriggio alcuni rappresentanti di Sampdoria Legend, Parma Legend e Juventus Legend si sfideranno a footgolf, affiancando alla competizione dimostrazioni e consigli rivolti agli appassionati presenti.

La giornata conclusiva, martedì 6 ottobre, inizierà invece con un appuntamento dedicato alla solidarietà. Una delegazione di ex compagni di Vialli ai tempi della Sampdoria e della Juventus visiterà l'ospedale Infermi di Rimini, accompagnata dalla direttrice medica del presidio Francesca Raggi e dal Dottor Clown.

Il momento centrale arriverà alle 18.30 al Cinema Fulgor con il gran gala e la consegna dei premi realizzati dal maestro orafo Gerardo Sacco. A condurre saranno il vicedirettore di Rai Sport Massimo Proietto e la giornalista di Sky Martina Quaranta.

Tra i riconoscimenti, il "Premio Legend" andrà a Roberto Mancini, mentre Pio Esposito dell'Inter riceverà il "Premio Goleador Aic". A Fabrizio Ravanelli sarà assegnato il "Premio Amico del cuore". Riconoscimenti anche ai giovani Adin Licina della Cremonese e Giacchino Barranco della Vis Pesaro, mentre il premio per il giornalismo sportivo sarà consegnato ad Alessandro Antinelli di Rai Sport. Ci sarà anche un prologo sabato 3 ottobre allo stadio Romeo Neri, dove Vialli giocò nel 1982 con la maglia della Cremonese. La Rimini Calcio scenderà in campo nel derby contro il San Marino con una maglia biancorossa arricchita dal logo del Premio. Sono state inoltre realizzate due maglie speciali, la numero 9 dedicata a Vialli e la numero 10 a Mancini, che saranno consegnate durante la serata al Fulgor.