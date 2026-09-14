A Rimini nasce Kilowatalk, il salotto itinerante dedicato all'energia

Il nuovo format di Marco Lupo debutta il 16 settembre a Viserba. Al centro del confronto comunità energetiche e riforma del sistema elettrico.

Una terrazza sul mare, un nuovo impianto fotovoltaico e una conversazione sull'energia. È da qui che parte Kilowatalk, il format ideato da Marco Lupo che mercoledì 16 settembre debutterà a Viserba per poi spostarsi in altre città italiane. L'appuntamento è alle 19.30 sulla terrazza panoramica dell'Hotel Blumen, in occasione dell'accensione dell'impianto fotovoltaico integrato nei balconi della struttura e dell'ingresso dell'hotel nella Comunità energetica rinnovabile Marecchia.

L'idea è quella di creare uno spazio di confronto sulle trasformazioni del settore energetico, dagli effetti economici alle opportunità che stanno emergendo sul mercato. Tra gli argomenti ci saranno anche le comunità energetiche rinnovabili, sempre più presenti nel dibattito sul modo in cui produrre e condividere energia.

"Lo porterò in giro per l'Italia, ma non potevo non partire da qui", ha spiegato Lupo, utility manager riminese e delegato regionale di ASSIUM e Consumerismo, che ha scelto proprio il territorio di casa per inaugurare il progetto itinerante. Uno dei temi principali della serata sarà la proposta di riforma del sistema elettrico elaborata e presentata dal professor Leonardo Setti, docente dell'Università di Bologna e presidente del Centro per le Comunità Solari. La discussione partirà dalla proposta sostenuta da ASSIUM e Consumerismo e si allargherà alle conseguenze che un cambiamento del sistema potrebbe avere per cittadini e imprese.

Nel corso dell'incontro troverà spazio anche l'esperienza di "Rimini Città Solare 2035", il progetto promosso da Solar Info Community e CNA Rimini con il coinvolgimento del Comune e del Tecnopolo. Al centro c'è l'obiettivo di favorire la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili sul territorio. Ad aprire la serata saranno i saluti istituzionali dell'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Rimini, Mattia Morolli. Sul palco, insieme a Setti, ci saranno Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo, Federico Bevilacqua, presidente di ASSIUM, collegato da remoto, e Diego Pellegrino, portavoce di A.R.T.E., l'associazione che riunisce oltre 200 operatori del mercato libero dell'elettricità e del gas.

A portare la voce delle imprese e del territorio saranno invece Marco Polazzi, presidente di CNA Rimini, e Piero Maggiò, imprenditore e titolare dell'Hotel Blumen, proprio nel luogo scelto per il debutto del format. A guidare la conversazione sarà la giornalista e divulgatrice Barbara Molinario, direttrice generale di Consumerismo No Profit. L'evento sarà seguito dalle telecamere di Icaro TV, media partner dell'iniziativa.