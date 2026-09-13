Elezioni, Novafeltria Futura si presenta: "Declino della città? Non è irreversibile"

Il progetto civico guidato da Cristiano Varotti apre ufficialmente il percorso verso le elezioni amministrative della primavera 2027

Ieri (sabato 12 settembre) il giardino di Palazzo Masi ha ospitato la prima uscita ufficiale di Novafeltria Futura, il progetto civico guidato dal candidato sindaco Cristiano Varotti e nato in vista delle elezioni amministrative della primavera 2027. L'incontro è stato il primo momento pubblico di un percorso avviato nei mesi scorsi e che punta a coinvolgere cittadini, associazioni, realtà del territorio e tutte le persone interessate a confrontarsi sul futuro di Novafeltria.



Nel corso della serata Varotti ha ribadito il punto di partenza del progetto: il rifiuto dell'idea che il declino di Novafeltria sia inevitabile. Secondo il candidato, il paese dispone ancora di importanti risorse e potenzialità per tornare a svolgere un ruolo centrale nell'Alta Valmarecchia, ma per farlo è necessario un nuovo metodo, fondato su ascolto, studio, partecipazione e competenza. Al centro dell'intervento anche la necessità di mettere in relazione le diverse energie del territorio e di riportare l'attenzione su servizi, commercio, cultura, turismo, cura degli spazi e qualità della vita, con una visione capace di guardare tanto al capoluogo quanto alle frazioni.



Un momento importante della presentazione è stato dedicato anche al lavoro svolto negli ultimi mesi dai tavoli tematici. I coordinatori dei gruppi dedicati a riqualificazione urbana, ambiente, cultura ed eventi e turismo hanno illustrato ai presenti una breve relazione sulle attività e sugli approfondimenti portati avanti finora, condividendo alcune delle riflessioni emerse durante il percorso. I coordinatori hanno quindi invitato la cittadinanza a partecipare e ad aderire ai tavoli di lavoro, in vista dei prossimi incontri, che rappresenteranno un'ulteriore occasione per raccogliere idee, proposte e contributi da parte della comunità. Il percorso - spiega Novafeltria Futura - proseguirà nei prossimi mesi con incontri tematici, assemblee, iniziative sul territorio e momenti di ascolto, anche attraverso passeggiate nel capoluogo e nelle frazioni, con l'obiettivo di approfondire da vicino le esigenze e le potenzialità delle diverse realtà del territorio.



Nel corso dell'appuntamento è stata inoltre lanciata e aperta a tutti la community WhatsApp di Novafeltria Futura, pensata per permettere a chiunque voglia aderire al progetto di partecipare al percorso e rimanere aggiornato sui prossimi incontri e sulle iniziative.

