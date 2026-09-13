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Elezioni, Novafeltria Futura si presenta: "Declino della città? Non è irreversibile"

Il progetto civico guidato da Cristiano Varotti apre ufficialmente il percorso verso le elezioni amministrative della primavera 2027

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
13 settembre 2026 13:36
Elezioni, Novafeltria Futura si presenta: "Declino della città? Non è irreversibile" -
Novafeltria
Attualità
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Ieri (sabato 12 settembre) il giardino di Palazzo Masi ha ospitato la prima uscita ufficiale di Novafeltria Futura, il progetto civico guidato dal candidato sindaco Cristiano Varotti e nato in vista delle elezioni amministrative della primavera 2027. L'incontro è stato il primo momento pubblico di un percorso avviato nei mesi scorsi e che punta a coinvolgere cittadini, associazioni, realtà del territorio e tutte le persone interessate a confrontarsi sul futuro di Novafeltria.

Nel corso della serata Varotti ha ribadito il punto di partenza del progetto: il rifiuto dell'idea che il declino di Novafeltria sia inevitabile. Secondo il candidato, il paese dispone ancora di importanti risorse e potenzialità per tornare a svolgere un ruolo centrale nell'Alta Valmarecchia, ma per farlo è necessario un nuovo metodo, fondato su ascolto, studio, partecipazione e competenza. Al centro dell'intervento anche la necessità di mettere in relazione le diverse energie del territorio e di riportare l'attenzione su servizi, commercio, cultura, turismo, cura degli spazi e qualità della vita, con una visione capace di guardare tanto al capoluogo quanto alle frazioni.

Un momento importante della presentazione è stato dedicato anche al lavoro svolto negli ultimi mesi dai tavoli tematici. I coordinatori dei gruppi dedicati a riqualificazione urbana, ambiente, cultura ed eventi e turismo hanno illustrato ai presenti una breve relazione sulle attività e sugli approfondimenti portati avanti finora, condividendo alcune delle riflessioni emerse durante il percorso. I coordinatori hanno quindi invitato la cittadinanza a partecipare e ad aderire ai tavoli di lavoro, in vista dei prossimi incontri, che rappresenteranno un'ulteriore occasione per raccogliere idee, proposte e contributi da parte della comunità. Il percorso - spiega Novafeltria Futura - proseguirà nei prossimi mesi con incontri tematici, assemblee, iniziative sul territorio e momenti di ascolto, anche attraverso passeggiate nel capoluogo e nelle frazioni, con l'obiettivo di approfondire da vicino le esigenze e le potenzialità delle diverse realtà del territorio.

Nel corso dell'appuntamento è stata inoltre lanciata e aperta a tutti la community WhatsApp di Novafeltria Futura, pensata per permettere a chiunque voglia aderire al progetto di partecipare al percorso e rimanere aggiornato sui prossimi incontri e sulle iniziative.

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