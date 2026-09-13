Trovata in stato confusionale in un hotel a Rimini: 17enne rintracciata grazie al cellulare

Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia

Una turista tedesca di 17 anni è stata trovata in stato confusionale e in lacrime nella camera di un hotel di Miramare, dove alloggiava un 27enne conosciuto poche ore prima in una discoteca della zona sud di Rimini.

La ragazza aveva trascorso parte della serata con il giovane e poi lo avrebbe seguito in albergo, facendo perdere le proprie tracce agli amici. A rintracciarla è stata la geolocalizzazione del cellulare.

Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia. La minorenne è stata accompagnata al pronto soccorso per gli accertamenti sanitari. La ragazza avrebbe riferito di non ricordare cosa sia accaduto dopo la serata, anche a causa dell'alcol.

La polizia ha identificato il 27enne, che ha negato ogni comportamento illecito. Al momento nei suoi confronti non sono stati presi provvedimenti. Gli investigatori stanno ricostruendo quanto accaduto e verificando l'eventuale presenza di elementi compatibili con l'ipotesi di violenza sessuale.