Calcio Eccellenza: diretta testuale Santarcangelo - Rimini

Mastronicola sceglie Satalino sulla fascia sinistra d'attacco, Fabbri avanzato nel tridente per Gadda

Santarcangelo - Rimini

SANTARCANGELO (4-3-3): Golinucci - Brolli, Jaupi, Zaghini, PIroni - Meloni, Giorgini, Lepri - Fuchi, Da Rugna, Satalino. A disp.: Y.Boujir, Tassinari, Domeniconi, Cenci, Magnani, Dy.Capasso, De.Capasso, Drudi, Muratori. All.: Mastronicola.



RIMINI (4-3-3): Roberto - Moricoli, Nava, Maggioli, Magnanini - Bertani, De Angelis, Nisi - Fabbri, Piazze, Cicarevic. A disp.: Pollini, Ciavatta, Bellavista, Carnesecchi, Pasquini, Zannoni, Ammora, Vitucci, Carmona. All.: Gadda.



ARBITRO: Rossetti di Parma.

RETI:

AMMONITI:

ESPULSI:



Inizio gara ore 15.30

Inviato allo stadio Mazzola Stefano Ferri, in redazione Riccardo Giannini.

Tempo di derby al Mazzola, dopo 10 anni il Santarcangelo ospita il Rimini. I padroni di casa nelle prime due giornate hanno totalizzato due sconfitte contro l'Imolese (con il Rimini la grande favorita per la vittoria del campionato) e con il forte Medicina Fossatone. Biancorossi, come da pronostico, in vetta a punteggio pieno: due vittorie per 2-0 con Sammaurese in trasferta e Novafeltria al Romeo Neri.