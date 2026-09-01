A Rimini nasce Materioteka, l’hub dei materiali per progettare casa

I fratelli Mattia e Mirko Cecchi trasformano l’esperienza dell’azienda di famiglia in uno spazio dedicato ad architetti, designer e privati

Dal cartongesso alla ricerca sui materiali per l’interior design. Quasi mezzo secolo dopo l’apertura della Nuova Rama 3, attività fondata dal padre, i fratelli Mattia e Mirko Cecchi inaugurano a Rimini Materioteka, una materioteca pensata per raccogliere materiali, superfici e finiture provenienti dall’Italia e dal resto del mondo. Lo spazio si trova in via 23 Settembre 1845, al civico 22, e sarà inaugurato sabato 5 settembre con un evento su invito dedicato a una cinquantina di architetti.

L’idea nasce dall’esperienza maturata dai due fratelli nell’azienda di famiglia, dove negli anni sono state affiancate alle lavorazioni tradizionali anche decorazioni, cornici e soluzioni per gli interni. "Siamo una famiglia che ama stare al passo e, se possibile, anticipare i tempi", raccontano Mattia e Mirko. Negli ultimi anni hanno ampliato la ricerca, selezionando materiali particolari e collaborando con architetti e studi di interior design.

Materioteka nasce proprio da questa ricerca. Non uno showroom tradizionale, ma uno spazio nel quale professionisti e clienti possono vedere e toccare campioni di legno, pietra, metallo, tessuti, argille, calci naturali e altri materiali, valutandone consistenza, colori e caratteristiche prima di inserirli in un progetto. Tra le proposte ci sono anche soluzioni meno comuni, come un pavimento realizzato con cera, argilla e sughero, intonaci naturali provenienti dalla Spagna e argille arricchite con materiali come marmo, legno, caffè e mica.

Una parte del progetto guarda anche alla tecnologia. Grazie alla realtà virtuale sarà possibile visualizzare il risultato finale di una carta da parati e modificarne l’illustrazione anche durante la progettazione. L’obiettivo, spiegano i fratelli Cecchi, è arrivare a unire il disegno alla materia, trasformando un’immagine in una superficie concreta.

La selezione comprende soprattutto aziende italiane, con una particolare attenzione al made in Italy, ma non mancano collaborazioni internazionali. Tra gli esempi citati dai titolari ci sono anche cucine monoblocco in alluminio per esterni, realizzate su commissione e personalizzabili in ogni dettaglio.

Materioteka non sarà aperta con orario continuato come un normale negozio. Dopo l’inaugurazione del 5 settembre, con un live painting, sarà possibile visitarla su prenotazione. Lo spazio sarà rivolto ad architetti, interior designer e professionisti, ma anche ai privati che vogliono cercare materiali particolari per rinnovare la propria casa.