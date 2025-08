A Rimini oltre 600mila euro per sostenere persone in situazione di fragilità

Finanziati dalla Regione Emilia-Romagna con risorse europee

La Regione Emilia-Romagna ha approvato 16 interventi per promuovere l’inclusione attiva e migliorare l’occupabilità di persone in condizione di fragilità, grazie a un finanziamento complessivo di oltre 2,3 milioni di euro provenienti dal Programma Fse+ 2021-2027.

Tra le province coinvolte, Rimini si distingue per un impegno significativo, con 612mila euro destinati a percorsi personalizzati rivolti a persone ospitate in comunità pedagogico-terapeutiche e strutture riabilitative. Gli interventi includono attività di orientamento, formazione, tirocini e misure di supporto mirate a favorire il reinserimento sociale e lavorativo.

Complessivamente, questi percorsi coinvolgeranno circa 430 persone in tutta la regione, tra cui donne vittime di violenza, persone vittime di tratta e soggetti impegnati in programmi di recupero. A livello regionale, due progetti sono dedicati specificamente alle donne in carico ai Centri Antiviolenza, mentre un altro è destinato a persone seguite dalla rete “Oltre la strada”.

“Si tratta di interventi concreti e personalizzati – dichiarano l’assessora alle Pari opportunità Gessica Allegni e il vicepresidente con delega alla Formazione Vincenzo Colla – che intendono offrire nuove prospettive di autonomia e partecipazione, contrastando discriminazioni e disuguaglianze.”

L’investimento regionale punta a costruire un sistema integrato di servizi che non solo accompagna, ma valorizza il potenziale delle persone, con Rimini tra i territori più attivi in questo ambito.