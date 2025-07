Padre, figlio e zio con documenti contraffatti: arrestati a Rimini

Documenti falsi molto sofisticati: scoperte carte d’identità moldave mascherate da rumene

L’Ufficio della Polizia di Frontiera di Rimini prosegue l’attività di contrasto ai fenomeni della contraffazione documentale e dell’immigrazione clandestina nella provincia.

Nelle prime ore di ieri, martedì 29 luglio, durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno fermato due veicoli e proceduto all’identificazione degli occupanti. Tre di essi hanno esibito carte d’identità rumene, che hanno immediatamente insospettito gli operatori per incongruenze nell’aspetto fisico e nei documenti.

È così scattato un approfondimento con l’intervento degli esperti di falso documentale dell’Ufficio di Polizia di Frontiera. Gli accertamenti hanno confermato i sospetti: i tre documenti erano abilmente contraffatti. I soggetti, infatti, erano cittadini moldavi che avevano falsificato le identità per apparire come cittadini comunitari.

Il livello di sofisticazione della falsificazione era tale da riuscire a eludere anche i sistemi automatizzati di controllo documentale. Grazie a questo stratagemma, i tre erano riusciti ad aggirare le norme sull’immigrazione, accedendo illegittimamente al mercato del lavoro e ai benefici riservati ai cittadini comunitari, oltre a circolare liberamente all’interno dello spazio Schengen.

I tre uomini, padre, figlio e zio di 50, 46 e 22 anni, sono stati arrestati per possesso di documenti falsi validi per l’espatrio. Il 30 luglio sono comparsi davanti all’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto nei loro confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Nella stessa giornata, durante i controlli di frontiera, sono stati adottati due provvedimenti di respingimento nei confronti di cittadini albanesi privi dei requisiti per l’ingresso in Italia. Uno di loro è risultato inammissibile nello spazio Schengen, in quanto già espulso da un altro Paese membro.