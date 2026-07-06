A Rimini parte il restauro delle mura storiche: cantiere da 60mila euro fino a novembre

Gli interventi riguarderanno le porzioni di mura che presentano le maggiori criticità

Prosegue il cantiere per la manutenzione e il restauro di alcuni tratti delle mura storiche cittadine. Dopo le attività propedeutiche avviate nelle scorse settimane, che hanno riguardato la preparazione delle aree di intervento, da venerdì 10 luglio prenderanno il via le lavorazioni vere e proprie di restauro, che interesseranno i tratti di mura presenti in via Bastioni Meridionali, via Circonvallazione Meridionale e via Bastioni Orientali.

Il progetto, predisposto dai tecnici comunali e autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, prevede un investimento di 60mila euro e una durata stimata di 120 giorni, con conclusione prevista entro il mese di novembre. Gli interventi riguarderanno le porzioni di mura che presentano le maggiori criticità, con la rimozione della vegetazione infestante e delle patine biologiche, l'eliminazione delle stuccature incongrue e il loro ripristino con materiali compatibili, oltre a lavori di rinforzo e ricucitura delle murature in laterizio nei punti in cui si registrano discontinuità o mancanze.

L'intervento si inserisce in un percorso di tutela del patrimonio monumentale portato avanti dall'Amministrazione comunale negli ultimi anni. Come noto nel 2024 era stato completato il restauro delle mura federiciane in via Bastioni Settentrionali, tra il porto canale e corso Giovanni XXIII, per un valore di 200mila euro. Il cantiere attuale procede inoltre in parallelo alla riqualificazione del Ponte di Tiberio, altro simbolo del patrimonio storico cittadino.

Accanto ai lavori in corso, è stato realizzato anche un rilievo fotogrammetrico di ampi tratti di mura in via Circonvallazione Occidentale, via Circonvallazione Meridionale, via Bastioni Meridionali e via Bastioni Orientali. Il rilievo, che sarà successivamente integrato con la mappatura dei materiali e dei degradi riscontrati, costituirà la base conoscitiva per individuare i futuri interventi e per predisporre un progetto organico di restauro dell'intera cinta muraria.