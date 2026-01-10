A Rimini si parla di educazione: riparte il ciclo di incontri per adulti

Lunedì 19 gennaio ore 20.45. “Parole come ponti. Restare in dialogo con i bambini di fronte alle loro domande più difficili”.

Continua anche nell’anno nuovo il percorso Educare Verbo Plurale, ciclo di incontri, a cadenza mensile, dedicati a genitori, insegnanti, educatori e a tutte le persone che accompagnano nella crescita bambini e bambine da 4 a 10 anni. L’intento è quello di offrire l’opportunità di riflettere insieme su temi legati allo sviluppo dei bambini, sostenendo ciascun adulto nel ritrovare strumenti e buone pratiche, favorire l’efficacia educativa e stabilire relazioni serene e arricchenti.

Il programma 2026 propone quattro serate, ognuna pensata per approfondire un aspetto fondamentale delle relazioni familiari ed educative. Gli incontri si terranno in presenza presso le scuole del territorio.

Il primo appuntamento del 2026 sarà:

Lunedì 19 gennaio ore 20.45. “Parole come ponti. Restare in dialogo con i bambini di fronte alle loro domande più difficili”.

Un incontro per esplorare come accogliere le domande complesse dei più piccoli e trasformarle in opportunità di relazione autentica. Le domande dei bambini, infatti, possono sorprendere, mettere in difficoltà, talvolta spiazzare. Parlano di guerra, di morte, di separazioni, di paure, di cambiamenti e spesso arrivano nei momenti meno attesi. Questo incontro invita gli adulti a riflettere sul valore della parola come strumento di relazione e di cura, capace di creare ponti anche quando non si hanno risposte pronte. Attraverso esempi e spunti concreti, si esplorerà come restare in ascolto, accogliere le emozioni e sostenere il dialogo senza negare la complessità, anche di fronte alle domande più difficili.

Il percorso, libero e gratuito fino ad esaurimento posti, è aperto alla cittadinanza. Al termine di ciascun appuntamento verrà dato spazio alle domande da parte del pubblico.