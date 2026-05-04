A Rimini si parla di lavoro e innovazione: focus su upskilling e intelligenza artificiale

Il 5 maggio al Palazzo del Turismo l’evento della Camera di commercio della Romagna riunisce istituzioni, imprese ed esperti per discutere competenze, IA e nuovi modelli organizzativi

Torna a Rimini il 5 maggio l’annuale appuntamento del progetto "Romagna: generazioni al lavoro" della Camera di commercio della Romagna, con l’evento “Il futuro del lavoro tra upskilling e reskilling: l'impatto dell'innovazione tecnologica sulle competenze per rigenerare valore”. Presenti rappresentanti di Censis e Politecnico di Milano e il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna. Tavola rotonda con rappresentanti di imprese ed esperti del territorio.

Siamo entrati nell’era della collaborazione tra uomo e intelligenza artificiale, un cambiamento che pone il capitale umano e il pensiero critico al centro dell’impresa. Upskilling e reskilling non sono più opzioni, ma necessità per garantire crescita, competitività e per abilitare verso nuove partnership fondate su persone e competenze.

In questo scenario, la Camera di commercio della Romagna ha organizzato l’evento "Il futuro del lavoro tra upskilling e reskilling", che si terrà a Rimini il 5 maggio 2026 alle 14.30 al Palazzo del Turismo, nella ex sala APT (p.le Fellini 3), con il patrocinio del Comune di Rimini, per promuovere una riflessione profonda insieme a figure di spicco del panorama accademico e della ricerca e a rappresentanti delle imprese e delle istituzioni.

L'appuntamento rientra nelle attività di "Romagna: generazioni al lavoro" iniziativa della Camera nata per riflettere sulle dinamiche del mercato del lavoro e connettere i bisogni professionali delle imprese con l'evoluzione del capitale umano.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali di Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna e di Juri Magrini, assessore alle attività economiche del Comune di Rimini. Successivamente, interverranno Sara Lena, ricercatrice Area Consumi, Mercati e Welfare Censis, su “Opportunità e timori dell’IA in un mercato del lavoro senilizzato”; Arnaldo Carignano, talent director di Randstad Italia su “Le competenze richieste dalle imprese”; Luca La Cola, ricercatore dell’Osservatorio HR Innovation del Politecnico di Milano, con “Verso nuovi modelli organizzativi: l'approccio skill-based“.

Seguirà la tavola rotonda “Upskilling, Reskilling, Cross-skilling” dedicata ai casi pratici del territorio, con gli interventi di Cristina Maggioli, consigliera delegata alle Risorse Umane della Maggioli SpA, Beatrice Visconti, responsabile recruiting & employer branding di SCM Group e del Professor Francesco Maria Barbini, professore associato di Organizzazione aziendale dell’Università di Bologna.

Le conclusioni saranno affidate a Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, a testimonianza della rilevanza regionale di un progetto che guarda al lavoro non solo come occupazione, ma come dignità e innovazione.

L'evento è aperto e la partecipazione è gratuita previa iscrizione online dalla pagina dell’evento sul sito www.romagna.camcom.it.