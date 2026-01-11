A Rimini si scende in piazza per l'Iran

Il presidio a sostegno delle centinaia di migliaia di persone che stanno manifestando nelle strade di Teheran

Oggi, domenica 11 gennaio, il Partito Liberaldemocratico di Rimini scenderà in piazza per l'Iran.

Le dichiarazioni

Da ormai due settimane la popolazione iraniana è scesa in piazza contro il regime. Centinaia di migliaia di persone stanno manifestando nelle strade di Teheran e di numerose altre città iraniane contro il potere islamista degli Ayatollah che, da 47 anni, privano il Paese delle libertà fondamentali.

In Iran si sta scrivendo una pagina di storia. Le poche notizie che riescono a giungere in Italia, nonostante il blocco di internet e delle comunicazioni imposto dal regime, raccontano di una repressione brutale: centinaia di morti, migliaia di arresti e torture ai danni dei manifestanti. Eppure, nonostante la violenza, la richiesta di libertà continua a essere più forte di ogni repressione.

Oggi alle ore 17.30 il Partito Liberaldemocratico, ispiratore del presidio, scenderà in piazza Cavour a Rimini insieme alla comunità iraniana e ad Azione, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Partito Repubblicano, Partito Socialista Italiano, +Europa, Democrazia Liberale, Popolo della Famiglia e alle associazioni Radicali Rimini, Israele Senza Filtri e Associazione Italia Israele Scaligero Estense (AISE), per esprimere solidarietà al popolo iraniano e sostenere la sua lotta in nome della libertà e dei diritti umani.