A Rimini torna la camminata degli uomini contro la violenza di genere

Torna a Rimini la “Camminata degli uomini contro la violenza sulle donne”. Appuntamento domani alle 15.30 per la partenza dall’Arco d’Augusto. L’iniziativa promossa dalle associazioni DireUomo e Cambia-Menti, giunta alla quinta edizione, è un invito rivolto a tutti gli uomini a prendere posizione in prima persona contro ogni forma di disparità tra uomo e donna, e contro ogni espressione di discriminazione e violenza di genere. “La violenza di genere è solo la punta di un iceberg che ha le proprie radici in un preciso retaggio culturale - spiegano dall’associazione DireUomo -. La violenza maschile è prima di tutto una questione antropologica che vede al centro la svalutazione del ruolo delle donne, in una logica di dominio e di possesso così radicata e profonda da rendersi molto spesso inconsapevole. Il senso di questa iniziativa, allora, è quello di dare un segnale importante e che non sia solo simbolico: è il momento che gli uomini comincino a metterci la faccia, a scendere in campo in prima persona per un reale e concreto cambiamento degli uomini per gli uomini”. L’intenzione non è paternalista. "Non siamo uomini che si muovono in difesa delle donne, le donne sanno difendersi da sole. Con le donne ci deve essere collaborazione e sostegno reciproco nella lotta per le pari opportunità e per il contrasto alla violenza di genere. Camminiamo insieme per lanciare un segnale forte, autentico, e non solo simbolico: è giunto il momento che gli uomini si uniscano alle donne per la costruzione di una reale e concreta parità, all'insegna del dialogo e del rispetto, nella quotidianità dei gesti, dei comportamenti, delle parole". La “Camminata degli uomini contro la violenza sulle donne” è promossa nell’ambito delle iniziative del Comune di Rimini per la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna “L’otto sempre”, organizzata da Associazione DireUomo, in collaborazione con Associazione Cambiamenti e Movimento Centrale Danza&Teatro. Hanno aderito molte associazioni culturali, sociali e sportive della città di Rimini e saranno presenti tra gli altri Marco Croatti, senatore, Emma Petitti, consigliera Regione Emilia-Romagna, Chiara Bellini, vicesindaca Comune di Rimini, Barbara Di Natale, Provincia Rimini. Il 17 ottobre 2024 la Camminata degli uomini è stata presentata a Roma presso la sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica a Palazzo Madama, alla presenza di Marco Croatti, Francesco Boccia, Giuseppe Conte e altre personalità politiche, giunti tutti per sostenere l’importanza dell’iniziativa riminese.