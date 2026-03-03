"Alta attenzione sulla presenza del lupo": il bilancio delle attività dei Carabinieri Forestali

Nel territorio forlivese, cesenate e riminese 26 reati e 120 illeciti amministrativi per un valore di 22.000 euro rilevati nel 2025

In occasione della Giornata Mondiale della Fauna Selvatica (World Wildlife Day), il Gruppo Carabinieri Forestale di “Forlì -Cesena” con competenza anche sulla provincia di Rimini, ha tracciato un bilancio delle attività effettuate nel 2025. Nel corso del 2025 sono stati effettuati complessivamente 5.862 controlli, un dato in linea con l'anno precedente. L’efficacia investigativa ha portato all'accertamento di 115 reati totali, dei quali 76 a carico di persone note. Con riferimento agli illeciti amministrativi, sono stati contestati 326 illeciti per un importo complessivo di € 212.633,67. Le maggiori criticità riscontrate hanno riguardato i settori della tutela della fauna, del territorio, dei rifiuti e degli inquinamenti.

Per ciò che riguarda la tutela della fauna, in rilevante aumento le attività di tutela della fauna (maltrattamento animali, antibracconaggio) con 971 controlli, che hanno portato all'accertamento di 26 reati e 120 illeciti amministrativi per un valore di 22.095,52 euro. È stata inoltre incrementata l’attività di vigilanza per ridurre la diffusione della peste suina negli ambienti naturali. Alta l’attenzione in ordine alla presenza costante del lupo anche in aree fortemente antropizzate, collinari e pianeggianti. Si ricorda che nella provincia riminese è stato, da tempo, istituito uno specifico Tavolo Tecnico Prefettizio, al quale siedono tutte le Istituzioni coinvolte nella gestione di questa specie “protetta”, al fine di poter valutare le azioni possibili da porre in essere ovviamente nel pieno rispetto della normativa europea e nazionale.

Sul fronte tutela del territorio, effettuati 2.729 controlli, con 21 reati perseguiti (tutti con l’individuazione dell’indagato) e 86 illeciti amministrativi per un totale di 50.471,65 euro di sanzioni. Si segnalano i risultati conseguiti nelle attività di controllo delle aree fluviali, anche in relazione agli accordi con il Commissario Straordinario di Governo alla Ricostruzione post-criticità idrogeologiche 2023-2024.

L’azione di contrasto ai traffici e smaltimenti illeciti di rifiuti e alle discariche abusive, svolta attraverso 1.024 controlli, ha consentito di accertare 43 reati e 29 illeciti amministrativi per un valore complessivo di 94.075,94 euro.

Le statistiche evidenziano un solo episodio di incendio boschivo (contro i 3 del 2024), con una superficie bruciata inferiore all’ettaro (circa 100 m²), confermando l’efficacia dell’azione di prevenzione, contrasto e reattività. Le indagini hanno permesso di individuare l’autore dell’incendio.