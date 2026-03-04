Spettacolo in video: il nuovo ponte tra Maiolo e Novafeltria prende forma

L'apertura è prevista per l'estate

Proseguono senza sosta i lavori per la realizzazione del nuovo ponte che collegherà i Comuni di Novafeltria e Maiolo, lungo la strada provinciale SP107. Un’opera attesa e strategica per l’intero territorio, destinata a migliorare in modo significativo la viabilità locale e i collegamenti tra le due comunità. Attualmente sono già state posizionate le due campate principali della struttura, mentre la ditta incaricata ha completato tutte le predisposizioni necessarie per il montaggio della terza e ultima campata. Quest’ultima sarà determinante perché consentirà l’aggancio definitivo del ponte alla sponda nel territorio comunale di Novafeltria.

altarimini.it

Nel frattempo, l’impresa ha già preparato l’area di cantiere, inclusa la strada realizzata per il trasposto della pesante campata lunga circa 50 metri e il piazzale sottostante, la strada e il piazzale saranno fondamentali per l'ultimo grande passo ovvero per consentire il trasporto e il posizionamento dell’ultima campata, già collocata su imponenti gru dotate di 64 ruote. Secondo le previsioni, il montaggio potrebbe avvenire nella giornata di oggi o domani.

Il tutto sotto gli sguardi attenti e curiosi dei pensionati del posto, i cosiddetti “umarell”, che quotidianamente seguono l’evolversi dei lavori senza perdere un passaggio. Del resto, assistere alle operazioni di assemblaggio e collegamento della struttura rappresenta davvero uno spettacolo affascinante dove in un piccolo paese come Novafeltria non succede spesso. L’infrastruttura, lunga complessivamente 149 metri, rappresenta un’opera strategica per la mobilità della zona. Il ponte sarà dotato di due corsie da 4,25 metri ciascuna e, ai lati, di due percorsi ciclopedonali da 0,75 metri, garantendo così maggiore sicurezza e fruibilità sia agli automobilisti sia a pedoni e ciclisti. Se i tempi saranno rispettati, l’apertura al pubblico è prevista entro l’estate 2026, segnando un passaggio fondamentale per lo sviluppo e la sicurezza della viabilità tra Novafeltria e Maiolo.