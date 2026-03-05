Rimini, fiamme in concessionaria: il piromane ripreso dalle telecamere si ustiona e fugge

Incendio doloso in concessionaria e corto circuito a Santarcangelo

Martedì sera a Rimini, nel piazzale della concessionaria Motorland sulla Statale Adriatica, un incendio ha distrutto una Ford Fiesta e danneggiato altre due auto. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme in circa due ore. La polizia indaga: dalle telecamere si vede un uomo appiccare il fuoco e ustionarsi al volto prima di fuggire.

Quasi alla stessa ora un altro incendio è scoppiato a Santarcangelo, in un ripostiglio di un edificio in via Felici, probabilmente per un corto circuito. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato danni maggiori e non ci sono feriti.