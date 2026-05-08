A Rimini un mese di iniziative per la sicurezza nei cantieri: studenti a confronto con tecnici e istituzioni

Le scuole edili della Romagna uniscono le forze per promuovere la cultura della prevenzione

In occasione della Giornata Mondiale per la Sicurezza (28 aprile 2026), le tre realtà di riferimento per la formazione edile in Romagna (enti paritetici territoriali del FORMEDIL nazionale per la formazione, la sicurezza e i servizi per il lavoro) — ISPER Ravenna, Scuola Edile Artigiana Romagna e Scuola Edile S.F.E.R.A. — hanno scelto di unire le forze. Per tutto il mese di maggio, i territori di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini saranno animati da una serie di iniziative congiunte volte a promuovere la cultura della prevenzione tra i professionisti di domani.

"La prevenzione è una bella abitudine" a Rimini

In particolare sabato 9 maggio, l'Istituto Tecnico per Geometri Belluzzi di Rimini ospiterà l'evento centrale della provincia. Il titolo scelto, "La prevenzione è una bella abitudine", sottolinea l'obiettivo dell'incontro: trasformare le norme di sicurezza da obblighi burocratici in comportamenti naturali e quotidiani. L'evento coinvolgerà attivamente gli studenti delle classi terze e quarte, i quali avranno l'opportunità di confrontarsi direttamente con chi vive e gestisce la sicurezza sui cantieri ogni giorno.

Focus istituzionale: il Piano Regionale PP7

Dopo i saluti istituzionali di Massimiliano Manuzzi, presidente della Scuola Edile S.F.E.R.A., Barbara Cappellini, dirigente Istituto Tecnico Belluzzi-Da Vinci di Rimini, e Mattia Morolli, assessore comunale ai Lavori Pubblici ed Edilizia Scolastica, un momento chiave della mattinata sarà l'intervento dell'ingegnere Michele Bertoldo, responsabile Struttura semplice sicurezza e igiene del Lavoro ambito territoriale di Rimini dell'AUSL della Romagna. Il suo contributo sarà focalizzato sul Piano Regionale della Prevenzione (PP7 Edilizia), un pilastro della strategia della Regione Emilia-Romagna per il contrasto alle malattie professionali e agli infortuni sul lavoro. Attraverso un linguaggio accessibile e diretto, Bertoldo illustrerà come le strutture pubbliche operino concretamente al fianco delle imprese e dei lavoratori, evidenziando come l'assistenza che integra l'attività di vigilanza e controllo sia uno strumento fondamentale per prevenire e rendere gli ambienti di lavoro e i cantieri sicuri.

Gli altri relatori dell’evento sono Francesco Sgaramella, formatore e U-Infliuencer, e Silvia Silvegni, responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’impresa CBR Rimini, prima delle conclusioni, affidate a Michela Botteghi, presidente Collegio Ordine Geometri Rimini.