A Rimini una mattinata in spiaggia dedicata alla sicurezza e alla cultura della prevenzione

In tutti comuni Bandiere Blu una mattinata dedicata alla sicurezza in mare

In occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento, istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Comune di Rimini, insieme alle Cooperative e Consorzi degli operatori balneari e ad associazioni di volontariato, promuove un evento di informazione, dimostrazioni pratiche e sensibilizzazione dedicata alla sicurezza della balneazione. L'appuntamento è in programma domani, sabato 25 luglio, dalle 10.30 alle 11.30, e coinvolgerà contemporaneamente due punti del litorale riminese, la spiaggia libera di Piazzale Boscovich (Marina Centro) e la spiaggia del Bagno 109 (Litorale Sud).

L'iniziativa, che porta il titolo "Bandiera Blu: al mare in sicurezza", si inserisce in una campagna nazionale che quest'anno, per il terzo anno consecutivo, unisce le 257 località italiane premiate con la Bandiera Blu in una giornata comune di sensibilizzazione, con il motto "Uniti per invertire la rotta".

Nel corso della mattinata saranno proposte esercitazioni di salvataggio in mare, dimostrazioni di primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare con l'utilizzo del defibrillatore, insieme a momenti informativi pensati per diffondere tra cittadini e turisti i comportamenti corretti da adottare in spiaggia e in acqua. L'obiettivo è rafforzare una cultura della prevenzione che, come ricordano le indicazioni internazionali, resta lo strumento più efficace per ridurre gli incidenti legati alla balneazione.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Rimini, la Cooperativa Operatori di Spiaggia, il Consorzio Marina Riminese, Nuova Romagna Balneare, i Volontari Soccorso in Mare, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e la Guardia Costiera di Rimini.