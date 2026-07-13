A Rimini va in scena “Ogni bellissima cosa”, teatro tra emozione e speranza

Martedì 14 luglio all’Area Settebello a7b lo spettacolo di Duncan Macmillan interpretato da Mauro Pierro

Martedì 14 luglio, alle ore 21.00, l’Area Settebello a7b (Via Roma 70, Rimini) ospita una nuova replica di “Ogni bellissima cosa”, tratto dall’acclamato testo di Duncan Macmillan con Jonny Donahoe, nella traduzione italiana di Monica Nappo.

Lo spettacolo, interpretato da Mauro Pierro e con la regia di Otello Cenci, è uno dei testi contemporanei più apprezzati a livello internazionale. Con uno stile coinvolgente, ironico e delicato affronta temi profondi come la fragilità, la speranza e il valore delle relazioni umane, trasformando ogni replica in un’esperienza condivisa con il pubblico.

Attraverso una narrazione intensa e partecipata, il protagonista accompagna gli spettatori in un viaggio che nasce da una semplice lista: quella di tutte le cose belle per cui vale la pena vivere. Una storia capace di alternare leggerezza, emozione e riflessione, coinvolgendo direttamente il pubblico in un racconto che lascia un segno.

L’appuntamento rientra nella programmazione estiva dell’Area Settebello a7b, il nuovo spazio culturale di Rimini dedicato a teatro, musica, incontri e spettacoli, realizzato grazie alla collaborazione con le realtà e i partner che sostengono la rassegna estiva della città.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

«È uno spettacolo che fa ridere, commuove e invita a guardare la realtà con occhi nuovi – sottolinea il regista Otello Cenci. – Alla fine della rappresentazione accade quasi sempre una cosa sorprendente: gli spettatori sentono il desiderio di iniziare la propria personale lista di tutte le cose belle che rendono preziosa la vita di ogni giorno. Quelle piccole meraviglie che troppo spesso diamo per scontate, ma che, se riscoperte, hanno la forza di restituirci uno sguardo nuovo sulla realtà e una rinnovata energia verso la vita.»