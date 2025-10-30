A Roma il primo trapianto al mondo di un’arteria polmonare

Successo all’Ospedale Sant’Andrea

Per la prima volta al mondo, all’Ospedale Sant’Andrea di Roma è stato eseguito un trapianto di un’arteria polmonare su una paziente affetta da tumore. L’intervento, realizzato il 17 luglio scorso, ha riguardato una donna di oltre 70 anni con una neoplasia che aveva infiltrato l’arteria polmonare sinistra, rendendo necessaria anche l’asportazione completa del polmone.

L’équipe chirurgica ha sostituito l’arteria danneggiata con una nuova arteria polmonare criopreservata, proveniente da una banca dei tessuti di Barcellona. Si tratta di un’operazione mai tentata prima in un contesto oncologico, e rappresenta un passo avanti straordinario nel campo della chirurgia toracica e dei trapianti vascolari.

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha commentato il successo definendolo “una conferma dell’eccellenza della sanità pubblica laziale e italiana nel panorama internazionale”, sottolineando l’importanza della ricerca e della collaborazione tra centri di alta specializzazione.

L’intervento apre nuove prospettive per il trattamento di tumori polmonari complessi, dimostrando come innovazione e competenza possano offrire una seconda possibilità anche nei casi più difficili.