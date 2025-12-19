Riccione: dopo il rapido sold out, arrivano altri biglietti per lo spettacolo di Cevoli

Sarà ancora possibile acquistare i biglietti per La Notte dei sogni e lo spettacolo di Paolo Cevoli

Dopo il rapido sold out registrato nei primi giorni di distribuzione, arrivano nuove opportunità per assistere ai due spettacoli natalizi in programma a Riccione il 26 e il 28 dicembre: La Notte dei sogni con il Premio San Martino d’oro e lo spettacolo di Paolo Cevoli.

La grande richiesta e l’entusiasmo del pubblico avevano esaurito in pochissimo tempo i biglietti disponibili, distribuiti a partire dall’8 dicembre. Ora, a una settimana dal primo appuntamento, da lunedì 22 dicembre saranno messi in distribuzione altri biglietti-invito per entrambe le serate.

In accordo con gli artisti, la sala Concordia del Palazzo dei Congressi è stata rimodulata per i due eventi consentendo di aumentare i posti disponibili e offrire così a un pubblico più ampio la possibilità di assistere a due degli eventi più attesi del palinsesto natalizio.

I biglietti-invito potranno essere ritirati allo Iat del Palazzo del Turismo (piazzale Ceccarini 11). Ogni persona potrà ritirare fino a due biglietti per ciascun evento, fino a esaurimento dei posti disponibili. L’ufficio Iat osserva i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; sabato e domenica dalle 9 alle 17. Il 24 e il 31 dicembre sarà aperto dalle 9 alle 15 (chiuso il 25 e il 26 dicembre).

26 dicembre – “La Notte dei Sogni”, concerto e Premio San Martino d’oro

Il primo appuntamento è in programma giovedì 26 dicembre con “La Notte dei Sogni”, evento molto caro alla cittadinanza che unisce il tradizionale Concerto degli Auguri alla cerimonia di consegna del Premio San Martino d’oro – Città di Riccione. Il Concerto di Santo Stefano proporrà una rilettura originale dell’opera di Giacomo Puccini con “Turandot – Principessa d’improvviso”, progetto della pianista e compositrice Eugenia Canale, accompagnata dal Rebus Quartet. I grandi temi pucciniani saranno reinterpretati in chiave contemporanea, tra jazz, swing e ballad, in un dialogo tra tradizione e innovazione musicale.

28 dicembre – Paolo Cevoli con “Figli di Troia”

Sabato 28 dicembre alle 21 sarà invece protagonista Paolo Cevoli con il suo nuovo spettacolo teatrale “Figli di Troia”. Con la sua inconfondibile ironia romagnola, l’artista accompagna il pubblico in un viaggio tra miti antichi e storie personali, da Enea a Cristoforo Colombo, fino ai ricordi familiari legati all’emigrazione italiana. Tra comicità e riflessione, lo spettacolo propone una lettura originale dei grandi racconti del passato per parlare di identità, radici e valori contemporanei.



