A San Clemente torna Videostorie, il cinema fatto dai ragazzi

Due pomeriggi gratuiti per imparare a girare video con smartphone e videocamere, lavorando in gruppo con due professionisti del settore

A San Clemente si torna a girare. Sabato 5 e sabato 12 settembre, dalle 14 alle 18, il Teatro Villa e gli spazi esterni del paese ospiteranno la seconda edizione di "Videostorie a San Clemente", il laboratorio gratuito rivolto a ragazze e ragazzi tra i 12 e i 18 anni appassionati di cinema e video.

L'iniziativa è organizzata e diretta artisticamente da Città Teatro con il contributo del Comune di San Clemente e nasce per avvicinare i più giovani al linguaggio audiovisivo attraverso un'esperienza pratica. A guidare il laboratorio saranno i registi e videomaker Davide Schinaia e Lorenzo Scappini, che accompagneranno i partecipanti dalla costruzione della storia fino alla sua realizzazione.

Durante i due pomeriggi i ragazzi lavoreranno in gruppo su un vero set, utilizzando smartphone e videocamere e imparando le principali tecniche di ripresa. L'obiettivo sarà inventare e raccontare una storia attraverso le immagini, mettendosi alla prova con strumenti e macchine di ripresa di ultima generazione. Il laboratorio è aperto sia a chi non ha mai avuto esperienza nel mondo del video, sia a chi ha già iniziato a cimentarsi con riprese e montaggio e vuole approfondire le proprie conoscenze. Non sono richieste competenze specifiche: il percorso è pensato per accompagnare i partecipanti passo dopo passo, lasciando spazio alla creatività e al lavoro di squadra.

"Videostorie rappresenta un progetto di grande valore per il nostro territorio, con una significativa valenza sociale", sottolinea la sindaca di San Clemente Mirna Cecchini, che ringrazia Città Teatro "che da sempre si dedica con impegno e attenzione anche a queste tematiche". Per la sindaca, ai più giovani servono "strumenti, attenzione e supporto" e il Comune intende continuare a sostenere iniziative rivolte alle nuove generazioni.

Le iscrizioni al laboratorio sono aperte. L'appuntamento è quindi per il 5 settembre, quando il Teatro Villa si trasformerà in un piccolo set cinematografico e saranno i ragazzi, macchina da presa e smartphone alla mano, a decidere cosa raccontare.