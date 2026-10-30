Il nuovo locale Apre nuova pizzeria a Le Befane di Rimini: pizza gratis per l'inaugurazione

Fradiavolo raddoppia a Rimini con laboratorio per preparare prodotti senza glutine

Fradiavolo raddoppia a Rimini e sceglie Le Befane Shopping Centre per una nuova apertura che porta con sé una novità importante: per la prima volta in Italia, il brand di pizzerie contemporanee introduce un laboratorio dedicato al senza glutine, con una proposta adatta anche alle persone celiache. Il nuovo locale, in Via Caduti di Nassiriya 20, inaugura mercoledì 28 ottobre con una festa aperta al pubblico, con pizze offerte a partire dalle ore 19:00. Un passo importante per il brand, come spiega Mauro D'Errico, Presidente e Co-founder di Fradiavolo: "Le Befane sono una certezza per Rimini e per tutta la Riviera, e Fradiavolo non poteva mancare. Siamo particolarmente orgogliosi di questa apertura perché rappresenta un investimento concreto su un'esigenza che riguarda sempre più persone. La sfida era portare il senza glutine all'interno della nostra offerta, mantenendo la stessa attenzione al prodotto che ci contraddistingue. È una direzione in cui crediamo e che vogliamo continuare a sviluppare".



