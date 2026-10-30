Storie social Ha un cartello ed è a bordo strada, ma non fa l'autostop: "Cerco lavoro". Imprenditore di Corpolò lo assume

La storia di Mamadou, 39 anni, a bordo strada con il cartello "Cerco lavoro". La storia raccontata sui social, imprenditore decide di assumerlo

Ai bordi di una strada, in zona Coriano, con un cartello. Non faceva l'autostop, ma sul cartello c'era scritto "cerco lavoro". La storia di Mamadou, 39enne originario del Senegal, che abita in Provincia da un anno e mezzo, ha fatto il giro dei social e ha avuto un lieto fine: un imprenditore edile di Corpolò ha deciso di assumerlo, come riferito dal Resto del Carlino. Mamadou, che ha lavorato come magazziniere, aiuto cuoco, bracciante, muratore e cassiere, ha deciso di fare il possibile per trovare lavoro: fermandosi per ore a bordo strada per attirare l'attenzione e trovare un impiego. In questo caso però più che il traffico poté il social, cioè Facebook: Gabriele Geminiani, direttore artistico del San Marino Green Festival, stava trasitando in auto, quando ha notato Mamadou. Si è fermato e si è fatto raccontare la sua storia. Post social e pioggia di like e commenti. Tra questi, quelli di un imprenditore di Corpolò, titolare di un'azienda specializzata in tetti. Come riferito al Resto del Carlino, quest'ultimo ha deciso di dare un'opportunità al giovane immigrato, che inizierà il suo nuovo impiego lunedì prossimo (2 novembre).