A San Giovanni in Marignano tornano gli “Itinerari letterari”

Tre domeniche con Wu Ming 2, Maurizio Maggiani e Marcello Fois. Si parte il 4 ottobre con “Mensaleri”, il nuovo romanzo di Wu Ming 2.

Sarà Wu Ming 2, domenica 4 ottobre alle ore 17 alla Casa della Cultura, ad aprire l’edizione 2026 di Itinerari letterari, la rassegna dedicata ai libri e agli autori che accompagnerà l’autunno marignanese fino al 18 ottobre.

Al centro dell’appuntamento ci sarà Mensaleri (Einaudi), una storia che attraversa oltre un secolo di storia italiana, dalle origini industriali del 1868 fino alle soglie del nuovo millennio. È il 1868 quando Nazzaro Mensa acquista l’isola di Parpai, sul fiume Leri, e vi costruisce una grande cartiera. Sulla riva dirimpetto fonda un villaggio per gli operai, un borgo che porta il nome della sua famiglia, unito a quello del corso d’acqua: Mensaleri. Sembrerebbe il sogno di un imprenditore illuminato, ma intorno a Nazzaro non ci sono solo ingegneri e tecnici, c’è anche un mago, che lo affianca nelle decisioni. Nel 1995 l’èra dei Mensa si è ormai conclusa, la fabbrica è passata piú volte di mano e le banche l’hanno lasciata morire, nonostante scioperi e presidi. È allora che Riniero, pronipote di Nazzaro, si presenta con un piano irresistibile di rigenerazione del sito industriale, per dare a Mensaleri un nuovo corso. O forse no.

Wu Ming 2 fa parte fin dalle origini di Wu Ming, un collettivo di narratori che ha scritto otto romanzi a piú mani, tutti pubblicati da Einaudi. Come solista ha firmato reportage di cammini, canzoni declamate, spettacoli circensi e sceneggiature di film d'archivio. Ha curato e condotto decine di laboratori di «scrittura conviviale», producendo testi come Meccanoscritto (Alegre, 2017) e le guide «nonturismo» di Bologna, Ancona, Arcevia e Val di Fiastra. Il sito di Wu Ming si chiama Giap.

L’incontro di domenica inaugura un ciclo di tre appuntamenti che porterà a San Giovanni in Marignano alcune delle voci più significative della narrativa italiana contemporanea. Domenica 11 ottobre sarà la volta di Maurizio Maggiani con Almanacco dei viventi (Feltrinelli), mentre domenica 18 ottobre la rassegna si concluderà con Marcello Fois e L’immensa distrazione (Einaudi).

La rassegna è promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con Aps Pro Loco, ed è a cura di Rapsodia di Emiliano Visconti.

Itinerari letterari

4 - 18 ottobre 2026

Casa della Cultura, piazza Silvagni 24, San Giovanni in Marignano. Ingresso libero.

domenica 4 ottobre ore 17, Wu Ming 2

domenica 11 ottobre, Maurizio Maggiani

domenica 18 ottobre, Marcello Fois