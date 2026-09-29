Manì di Rimini premiato dal Gambero Rosso: è la “Novità dell’Anno”

Il locale, aperto ad aprile al Savoia Hotel, conquista il riconoscimento della guida 2027. Il progetto è firmato dallo chef Mariano Guardianelli

C’è anche Rimini tra le realtà premiate dalla nuova guida 2027 del Gambero Rosso dedicata ai migliori bar italiani. Il riconoscimento “Novità dell’Anno” è stato assegnato a Manì, aperto nell’aprile 2026 all’interno del Savoia Hotel.

Il progetto, firmato dallo chef Mariano Guardianelli, unisce caffè specialty e pasticceria d’autore, con particolare attenzione al lievito madre e alle lavorazioni lente. L’offerta comprende anche brunch, piatti leggeri, cocktail e tapas, con una proposta pensata per accompagnare diversi momenti della giornata.

Il premio arriva nell’ambito della nuova guida del Gambero Rosso, che ha assegnato il titolo di “Bar dell’Anno” al Caffè Gilli di Firenze e il premio “Bar e Territorio” a Pane & Marmellata di Lucca.