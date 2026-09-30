Malore fatale per Valerio Betti: scompare il riminese, terrore dei borseggiatori

Ex guardia giurata, ne ha fermati oltre 1000

È scomparso a 79 anni Valerio Betti, ex guardia giurata di Rimini, che era molto noto in città per la sua attività di contrasto ai borseggiatori: ne aveva fermati oltre mille, tra gli autobus e il mercato settimanale di Rimini, luoghi in cui i predoni colpiscono con frequenza. Lo chiamavano lo "Sceriffo" o "Lo Sceriffo dei tram". Nel 2009, a bordo di un bus, bloccò un ladro che aveva fatto arrestare 22 anni prima. E quest'ultimo lo salutò, in maniera rassegnata e incredula. Betti era stato inoltre insignito del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La sua scomparsa è dovuta a un malore improvviso, che ha colpito l'uomo nella sua abitazione in via Casti. Sono stati i vicini a notare la posizione innaturale del 79enne sul suo balcone, questa mattina (mercoledì 30 settembre), e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, ma per Betti non c'era più nulla da fare. L'uomo viveva da solo, aveva un figlio e un ex moglie.