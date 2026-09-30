Carburanti, Eni taglia i prezzi, ma quanto si paga a Rimini per il pieno?

Benzina a 1,99 e diesel a 2,19 euro: il tetto nazionale si vede anche nel Riminese, ma tra i distributori restano differenze e si arriva quasi a 2,50 euro al litro

Il prezzo dei carburanti resta sopra i due euro al litro, ma da questa settimana per gli automobilisti italiani il conto alla pompa è sceso, almeno da alcuni benzinai. Dal lunedì Eni ha introdotto sulla propria rete Enilive un tetto massimo di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro per il gasolio. La misura vale per 30 giorni, con la possibilità di essere prorogata fino alla fine dell'anno in base all'andamento del mercato. Il nuovo listino riguarda il self service. A seguire Eni è arrivata anche IP. L'operazione è partita da circa 300 distributori, con gli stessi prezzi fissati da Eni. L'estensione agli altri impianti della rete IP avverrà progressivamente, in base alle diverse aree di mercato.

È una differenza che si può misurare anche nel Riminese. Prendendo come riferimento otto distributori tra Rimini, Valmarecchia e San Marino, la media dei prezzi rilevati è di circa 2,26 euro al litro per il diesel e 2,05 per la benzina. Una fotografia che mostra quanto il prezzo calmierato di Eni sia distante da una parte dei listini ancora presenti sul territorio. Gli impianti Eni presi in considerazione a Rimini, in Valmarecchia e a Santarcangelo, sono tutti allineati: 2,19 euro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Non è quindi un prezzo particolare di una singola stazione di servizio, ma il risultato dell'operazione decisa dalla compagnia a livello nazionale. E proprio questo rende immediato il confronto con gli altri distributori. In Valmarecchia la forbice è piuttosto ampia. Accanto all'Eni, il gasolio viene rilevato a 2,291 euro in un impianto Rel e a 2,279 in un Esso, mentre in un altro distributore arriva a 2,477 euro al litro. Anche per la benzina il confronto è netto: dai 1,99 euro dell'Eni si passa a 2,097, 2,079 di Esso e fino a 2,262 euro negli altri impianti considerati. A Rimini si viaggia invece a 2,279 euro per il diesel e 2,079 per la benzina.

Poi c'è San Marino, che continua a rappresentare un caso a parte per chi vive nel Riminese. All'IP del Titano, vicino al confine, il prezzo rilevato è di 2,169 euro al litro per il diesel e di 1,889 per la benzina. Il sistema fiscale sammarinese sui prodotti petroliferi è diverso da quello italiano e contribuisce a mantenere un differenziale con i prezzi praticati oltre confine. Quando la forbice si allarga, il confine diventa così anche una destinazione per il pieno: sono molti gli automobilisti italiani che scelgono di attraversare la Repubblica per cercare di spendere meno, con code che periodicamente si formano davanti ai distributori.

Il confronto riminese si inserisce in una situazione nazionale ancora pesante. I dati del ministero aggiornati a ieri continuano a collocare i prezzi medi dei carburanti su livelli superiori a quelli fissati dal nuovo tetto Eni. Sul caro carburanti interviene anche Federconsumatori Rimini. Secondo l'associazione, "dall'inizio del conflitto le compagnie avrebbero applicato un sovrapprezzo medio di 20,48 centesimi sulla benzina e di 19,47 sul gasolio". Per le famiglie riminesi la stima "è di oltre 275 euro di maggiori costi diretti, ai quali si aggiungono altri 224,50 euro legati all'aumento dei prezzi dei beni trasportati su gomma". Federconsumatori considera quindi tardiva la riduzione arrivata con Eni e IP: lo sconto attuale, calcola l'associazione, "è di circa 17 centesimi per la benzina e 19 per il gasolio, comunque inferiore al sovrapprezzo accumulato nei mesi precedenti". E chiede interventi che vadano oltre la misura temporanea, con maggiori controlli lungo la filiera e un intervento strutturale sulle accise.